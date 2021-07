Bungou Stray Dogs Saison 4: date de sortie, distribution, intrigue et toutes les mises à jour ici

– Publicité –



Bungou Strawberry Dogs, une série animée très populaire, n’a pas encore reçu la confirmation de son quatrième chapitre. Il a terminé sa troisième saison en juin dernier et les fans attendaient des nouvelles sur le renouvellement. KaftaAsagiri a écrit la série manga. SangoHarukawa a créé des illustrations convaincantes. La série est apparue pour la première fois en avril 2016. Elle a été publiée pour la première fois dans le magazine manga de Young Ace en 2012.

Date de sortie

Cependant, il n’y a pas encore d’annonce officielle de la part des créateurs. Nul doute que le roman aura plus de potentiel et qu’il y aura une quatrième saison. Ce n’est peut-être pas trop long, mais ce pourrait être en 2022.

Que va-t-il se passer dans la saison 4 de Bungou Stray Dogs ?

Les derniers épisodes de la troisième saison de Bungo Stray Dogs adaptent l’arc du cannibalisme du treizième tome. Cette saison marque l’introduction de Fiodor Donoyevsky, qui porte le nom de l’auteur russe Crime and Punishment et des frères Karamazov. Dazai l’a surnommé « Démon ».

Dostoïevski dirige l’organisation criminelle Rats in the House of the Dead. C’est la quatrième histoire. Un deuxième arc de l’histoire s’appelle la décomposition des anges. Il porte le nom d’un autre gang criminel dont Dostoïevski a fait partie. C’est une histoire en cours qui se poursuivra probablement dans la saison quatre de Bungou Stray Dogs. Les autres membres sont Kamui Bram Stoker Nikolai Gogol, Sigma et Sigma. Ils possèdent des capacités terrifiantes en tant que terroristes et dirigent un club de meurtre.

HBO Max a ajouté cette émission à sa bibliothèque en juillet 2020. C’est l’un des rares animes que HBO propose en streaming. Vous pouvez voir les trois premières saisons en ligne avant d’entendre quoi que ce soit sur le quatrième volet.

Jeter

Il est bien connu pour ses histoires de personnages complexes et ses personnalités uniques. Les noms des personnages sont souvent inspirés ou inspirés de livres et d’écrivains éminents, de sorte que leurs personnalités sont souvent fortement basées sur ces sommités littéraires. Cette utilisation innovante du charme de l’écrivain est inédite. Yuto Umura dépeint Atsushi Narajama et Mamoru Myano dépeint Osamu Dazai. Les autres personnages sont les suivants :

Doppo Kunikuda, Yoshimasa Hosaya

Kensho Ono incarne Ryunosuke Akutagawa.

Hiroshi Camiya incarne Ramya Edogawa.

Kisho Taniyama incarne Chuya Nakahara.

Toshiyuki Toyonaga met en vedette Junichiro Tanizaki.

Hiroyukikagura incarne Kenji Mishazawa.

Sumire Murohoshi joue Kyokaizumi.

Yu Shimamura incarne Akiko Yasano.

Chris Hackney incarne Francis Fitzgerald.

Nous verrons les mêmes personnages si la saison 4 arrive.