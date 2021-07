Bungou Stray Dogs Saison 4 : date de sortie, casting, intrigue et ce que nous savons jusqu’à présent

Bungou Stray Dogs, écrit et illustré par Kafka Asagiri, a été publié en feuilleton dans le magazine manga Young Ace seinen de Kadokawa Shoten et a été dépeint par Sango Harukawa. Le chapitre 53 de cette série de mangas japonais a été écrit et illustré à la fois par Kafta asagiri et Sango Harukawa.

La série suit les membres de « Armed Detective Agency » tout au long de leur vie quotidienne. Atsushi Nakajima, un wetiger, fait équipe avec d’autres personnages avec des capacités surnaturelles pour accomplir différentes tâches comme diriger une entreprise, résoudre des mystères ou mener à bien des missions liées à la mafia.

Il tourne autour d’Atsushi Nakajima, un enfant orphelin aux capacités étranges. Sa transformation en tigre intimidant lorsqu’il est exposé au clair de lune a attiré l’attention du public et ajouté à son intrigue. Bien que nous aimions tous regarder cette série d’animation japonaise, nous devons admettre que c’est une émission lente, car nous ne savons pas si la saison 4 va sortir ou pas. Bungou Stray Dogs, qui compte trois saisons, est sorti sur HBO Max.

Date de sortie

La saison 4 de Bungou Stray Dogs ne peut pas être officiellement renouvelée. Nous pouvons nous attendre à de nouvelles informations dans les prochains mois pour une sortie prévue à l’automne ou à l’hiver 2021. Cela ne devrait pas prendre si longtemps puisque les créateurs ont rapidement produit les trois premiers épisodes.

où est l’annonce de la saison 4 des chiens errants de bungou? 🙁 pic.twitter.com/z5jiagHXRl – Espions (@faible) 13 juin 2020

La saison 4 comportera très certainement 12 épisodes similaires à ses prédécesseurs.

Qu’en est-il du casting de Bungou Stray Dogs Saison 4?

Yuto Uemura prêtera sa voix à Atsushi Nakajima, le protagoniste. MamuroMiyano prêtera sa voix à Osamu Dazai. Kensho ONO est le doubleur de Ryunosuke Akutagawa. KishoTaniyama joue Chuya Nakahara et Yoshimasa Hosoya joue Det. Doppo Kunikida. Les acteurs des saisons précédentes ont été confirmés, mais on ne sait pas s’ils reviendront pour la saison 4.

Bungou Stray Dogs Saison 4 : Intrigue

La série animée est une adaptation d’une bande dessinée qui est sérialisée dans Young Ace tous les deux mois. Chaque saison contient 17-18 chapitres. Atsushi Nakajima (un garçon) sauve le cœur d’Osamu Gaza. Atsushi, un garçon nommé Atsushi Nakajima, peut se transformer au clair de lune en tigre blanc. Après ses rencontres avec Dazai, Nakajima s’est vu proposer un poste à l’Agence de détectives armés. Il utilise ses capacités magiques pour résoudre des crimes qui existent en dehors de l’univers normal et non magique. Le recrutement d’Atsushi fait de Dazai, la risée de la mafia portuaire. La saison 4 de Bungou Stray Dogs : L’arc Decay of Angels, qui n’est pas encore terminé, se poursuivra. Dostoïevski ainsi que Nikolaï Gogol, Bram Stoker. Ochi Fukuchi et Sigma sont les membres du groupe Decay. La saison 3 était la dernière saison de la série manga.