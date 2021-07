Bungou Stray Dogs Saison 4: Date de sortie, distribution, intrigue et autres détails

– Publicité –



Bungou Stray Dogs, un anime populaire au Japon, n’a pas encore reçu la confirmation que son quatrième chapitre sera publié. Depuis la fin de sa troisième saison en juin, les fans attendent avec impatience des nouvelles sur l’avenir de la série. Kafta Andagiri, le créateur de ce manga, l’a écrit. C’est un honneur de travailler aux côtés de SangoHarukawa avec ses dessins. Le premier épisode de la série est paru en avril 2016. Le magazine manga de Young Ace a été publié pour la première fois en 2012.

Date de sortie

Il n’y a pas encore d’annonce des fabricants. Nul doute que le roman aura plus de potentiel et qu’il y aura une quatrième saison. Ce pourrait être en 2022 si ce n’est pas trop court.

Que va-t-il se passer dans la saison 4 de Bungou Stray Dogs ?

Les derniers épisodes de la troisième saison de Bungo Stray Dogs adaptent l’arc du cannibalisme de la treizième édition. Il marque l’introduction de Fiodor Donoyevsky (du nom de l’auteur russe qui a écrit Brothers Karamazov et Crime and Perishment), que Dazai appelle un «démon».

Dostoïevski dirige l’organisation criminelle Rats in the House of the Dead. C’est la quatrième histoire, et puis, il y en a une autre, appelée la Décadence des Anges. Cet arc a été nommé d’après un autre gang criminel auquel appartient Dostoïevski. C’est un arc en cours, et il devrait se poursuivre dans la quatrième série de Bungou Stray Dogs. Les autres membres sont Bram Stoker (Kamui), Nikolai Gogol (Sigma) et Sigma. Tous ont des capacités terrifiantes en tant que membres d’organisations terroristes qui agissent également comme un club de meurtre.

HBO Max a ajouté cette émission à sa bibliothèque en juillet 2020. C’est l’un des rares animes que HBO propose en streaming. Vous pouvez voir les trois premières saisons en ligne avant d’entendre quoi que ce soit sur le quatrième volet.

Bungou Stray Dogs Saison 4 – Attentes envers les membres de la distribution

Il est bien connu pour ses personnalités distinctes et ses histoires de personnages complexes. Les noms de personnages sont souvent inspirés par des écrivains et des livres notables. Ils sont souvent calqués sur les personnalités des géants de la littérature. Ce nouvel appel à l’écrivain est unique. Yuto Umura joue Atsushi Narajama, tandis que MamoruMyano est Osamu Dzai. Les caractères restants peuvent être trouvés ci-dessous: