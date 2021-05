Bungo Stray Dogs Saison 4 – Possibilités? Tout ce que tu as besoin de savoir!

BOBOCHIC Couette chaude 4 saisons 220x240

CARACTERISTIQUES DE la couette : Enveloppe : 100% microfibre Garnissage : 100% fibres creuses 3D siliconées Poids garnissage partie automne : 400g/m² Poids garnissage partie été : 200g/m² Pour un usage tout au long de l'année Passepoil : blanc et gris Traitement anti-acariens, antibactériens et hypoallergénique Dimensions : 140x200cm – 140x220cm - 200x200cm – 240x200cm – 240x220cm Lavable en machine à 40°