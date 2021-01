Bun B & LE € Essayez de "Maintenir"

Bun B et LE € déposésLoinle Nouvel An, offrant aux fans de la nouvelle musique avec laquelle basculer en 2021. Le court EP n’est qu’un avant-goût après avoir passé toute l’année 2020 sans projet Bun B, mais il compense la quantité par la qualité. Un morceau qui se démarque sur l’EP est « Maintain ». La piste introspective chill est une ambiance à elle seule.

L’instrumental est composé d’un synthé au son chancelant qui se déplace d’une oreille à l’autre, donnant au rythme une sensation bancale. Une ligne de basse passionnée remplit le corps du morceau, tandis que les percussions squelettiques font le plus en faisant le moins. Le minimalisme du rythme permet à Bun B et LE € de vraiment entrer, laissant chaque barre vraiment frapper à la maison lorsqu’elle est livrée. SiLoinne fait pas partie de votre rotation pour le moment, « Maintain » devrait au moins être là.

Paroles de citations

Sous les noix de pécan, je sens le vent souffler

Une brise d’été, ça sent le bonnet bleu et l’endo

Et j’ai juste besoin d’un peu de temps pour rester seul

Donne-moi un endroit tranquille sous le soleil juste pour Rome

L’ambiance est bonne et le moment est parfait

