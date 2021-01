Bun B & LE € Drop Off Collab EP "Loin"

L’agitation de Bun B ne s’arrête pas. Il vient de sauter sur « Pistol » avec Tone Nwigwe et CyHi The Prynce et DJ KaySlay’s Rouler 50 de profondeur, tout en pimentant 2020 avec un tas de musique supplémentaire sous forme de fonctionnalités. Bun est absent de l’album et du jeu EP depuis 2019 quand il est tombéBun B Day.

Maintenant, le vétéran entame la nouvelle année avec un EP collaboratif aux côtés du rappeur de Houston LE €. L’EP de six titres est une œuvre d’art courte et douce. Le € se montre avec ses différents flux tandis que Bun B s’assoit et dirige les choses.

Des morceaux comme « Maintain » et « Distant » sont vraiment des disques remarquables qui ont une valeur de relecture élevée. Bun a déjà un catalogue assez volumineux et a récemment été impliqué dans une conversation sur l’entrée dans une bataille de Verzuz contre Outkast. « Ma conversation avec Swizz [Beatz] était sur UGK Verzuz 8Ball & MJG. Ce sont les gens qui demandent maintenant UGK et OutKast, c’est vrai », a-t-il répondu aux fans qui poussaient pour la bataille. En attendant, profitez du dernier projet de Bun B et LE €

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂