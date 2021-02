Bumrah libéré de l’équipe de test indienne pour des raisons personnelles

IDMarket Tipi d'indien rayé rose tente de jeux pour enfant

Réalisez le rêve de vos enfants et offrez-leur cette jolie tente de jeux en forme de tipi d'indien ! Cette cachette extraordinaire permettra à vos enfants de 3 ans et plus, de s'amuser pendant des heures avec leurs peluches et leurs copains.Facile à monter, cette tente développera l'imaginaire de vos bambins