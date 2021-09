Bumper PS Store Big in Japan Sale Discounts Beaucoup de grands jeux PS5 et PS4

Les PlayStation Store Les grosses ventes au Japon semblent toujours avoir certaines des meilleures gammes de jeux et remises sur la vitrine numérique, et ce dernier lot n’est pas différent. Disponible dès maintenant sur les marchés du Royaume-Uni, de l’UE et des États-Unis, chaque offre répertoriée ci-dessous restera en vigueur jusqu’à minuit le 6 octobre 2021. Vous êtes ici pour savoir quelles sont ces baisses de prix si importantes, alors restons-y.

Les utilisateurs de PS5 peuvent acheter Final Fantasy VII Remake Intergrade pour 49,69 €/49,69 €, Yakuza: Like a Dragon à 32,99 €/35,99 € et Scarlet Nexus à 29,99 €/35,99 €. Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy coûte 34,99 €/41,99 € et Balan Wonderworld peut être acheté pour 17,49 €/19,99 €. La version PS5 de Judgment a également été réduite à 22,74 €, mais ne semble pas être en vente sur le PS Store américain.

Sur PS4, NEO: The World Ends With You a déjà temporairement baissé à 34,99 €/41,99 €, la Ninja Gaiden: Master Collection à 24,74 €/29,99 € et NieR Replicant à 32,49 €/38,99 €. SMT III: Nocturne HD Remaster est désormais à 35,74 €/45,49 €, Earth Defence Force: World Brothers peut être acheté à 29,99 €/35,99 € et 13 Sentinels: Aegis Rim est à 17,49 €/23,99 €. Final Fantasy Crystal Chronicles: Remastered Edition ne coûte que 9,99 € / 11,99 €, Persona 5 Royal coûte 22,49 € / 23,99 €, 428: Shibuya Scramble semble être à 6,74 € / 7,49 € et Ni no Kuni II: Revenant Kingdom tombe à 6,71 € / 8,99 €.

Pour une liste complète de tous les titres PS5 et PS4 inclus dans la nouvelle vente PS Store Big in Japan, rendez-vous sur les prix PS pour le moment. Le PS Store n’a pas été mis à jour avec la promotion au moment de la rédaction, mais les baisses de prix sont en direct si vous les recherchez. Allez-vous acheter quelque chose cette fois-ci ? Publiez votre courrier numérique dans les commentaires ci-dessous.