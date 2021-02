Bumble Savages Dean Wells après s’être plaint de la nouvelle politique anti-honte de l’application

Mary Cohr Nouvelle Jeunesse Mains 75 ml

crème anti-rides, protection des mains Très régénérante, cette crème protège activement des agressions climatiques (froid, vent?). Les taches brunes s?estompent. Plus lisses, plus claires, vos mains apparaissent plus jeunes jour après jour. Appliquer jusqu?à totale pénétration sur l?ensemble des mains pour