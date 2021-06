Bumble déploie de nouvelles fonctionnalités d’arrière-plan vidéo à 360 degrés Night In, Video Notes et pour rendre les rencontres en ligne plus réalistes

18 juin 2021 18:55:18 IST

La pandémie actuelle de COVID-19 a beaucoup changé, même pour les rencontres en ligne. Cela a donné naissance à un certain nombre de fonctionnalités qui rendent les rencontres virtuelles plus interactives et Bumble améliore son jeu de nouvelles fonctionnalités telles que Night In, les notes vidéo et les arrière-plans vidéo à 360 degrés.

Fonction « Nuit dans »

La nouvelle fonctionnalité Night In est un espace virtuel sur l’application de rencontres où deux personnes peuvent jouer à des jeux interactifs via des chats vidéo en tête-à-tête (Pensez : Fête à la maison). Cela permettra aux utilisateurs de rendre les choses intéressantes et de mieux se connaître avant de se rendre à un rendez-vous réel.

Comment ça marche?

Si deux personnes se sont associées, elles auront la possibilité d’utiliser la fonctionnalité Night In en cliquant sur l’icône dans le chat. Lorsqu’elles sont sélectionnées, les deux parties recevront des notifications pour leur date de vidéo. Une fois dans la salle de jeu virtuelle, le jeu et les règles leur seront présentés.

La fonctionnalité devrait bientôt offrir plus d’options de jeu et d’expériences.

Notes vidéo et arrière-plans vidéo à 360 degrés

De plus, Bumble a également introduit les notes vidéo, qui s’ajouteront aux notes audio existantes sur l’application. Les notes vidéo permettront aux dateurs de s’envoyer de courtes vidéos pour mieux interagir. Les utilisateurs peuvent également ajouter l’un des cinq Snapchat lentilles qui incluent l’atmosphère, les réactions et les oreilles/queue de renard.

Bumble a introduit de nouveaux arrière-plans vidéo à 360 degrés, qui rendront les rencontres en ligne un peu plus réalistes.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂