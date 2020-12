Bumble dating tendances de 2020: montagnes et plages, pré-dates, nouveaux dawn dawn et plus

Tech2 News Staff15 déc.2020 13:16:56 IST

Les gens étant coincés chez eux en raison de la pandémie de coronavirus, les tendances en matière de rencontres ont connu un changement radical en 2020. Bumble a révélé que plus de 540 millions de messages ont été envoyés sur l’application de rencontres en France cette année. Le sujet le plus discuté de l’année était le travail à domicile sur la plateforme. En termes d’invite populaire que les dateurs préféraient était « montagnes ou plages » et d’autres invites incluaient « Discothèque ou Netflix », « Nous continuerons si », « Après le travail, vous pouvez me trouver » et « Qualité préférée d’une personne » .

(Lire aussi: Tinder en 2020: s’ennuyer dans la maison, mettre en quarantaine et se détendre et autres tendances qui ont atteint la bio)

Bumble a rapporté avoir vu un pic de 38% des appels vidéo et vocaux, également appelés «pré-dates» après mars 2020. En moyenne, ces pré-dates ont duré 20 minutes en France. Les gens préféraient appeler entre 20h et 22h le dimanche soir. Bumble dit que 46% des utilisateurs de Bumble étaient des « New Dawn Daters », un terme utilisé pour représenter un nouveau célibataire après avoir connu une rupture pendant la pandémie COVID-19.

Bumble a également révélé que l’ajout d’un badge à votre profil comme préférer les animaux de compagnie, les habitudes d’entraînement et le signe du zodiaque augmente les chances d’obtenir des correspondances de 96%. L’ajout d’environ 4 à 6 photos au profil augmente le nombre moyen de correspondances mensuelles de 30%.

Bumble dit que « les datateurs Bumble en France sont de plus en plus ouverts aux rencontres virtuelles avec un sur cinq pour utiliser le chat vidéo à l’approche de la nouvelle année. »

.

