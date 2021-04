Bulletproof Saison 2: l’action a été rechargée !!!

La relation entre Bishop et Pike demeure un an après les événements de la série 1, mais il est difficile de ne pas tenir compte du préjudice causé par certains des cas de test de l’année dernière. C’est à ceux qui sont laissés pour compte de ramasser les pièces et de reconstituer le puzzle, ce qui est exactement ce que font Bishop et Pike en ce moment… jusqu’à ce qu’ils soient entraînés dans leur cas le plus risqué à ce jour.

Alors que Bishop, Pike et le reste de l’équipe sont aspirés dans le monde risqué de la police secrète, ce qui commence comme une piqûre de routine se transforme en quelque chose d’encore plus dangereux. Le passé de Bishop et Pike se heurtera, et leurs codes moraux seront mis à l’épreuve dans un jeu tendu et palpitant de «chat et souris avec les Markides… une famille criminelle chypriote grecque notoire et énigmatique avec des liens qui s’étendent bien au-delà des frontières. de Londres et du Royaume-Uni.

Bishop et Pike voleront à travers le pays et à travers l’Europe à la recherche de justice, mettant toute leur équipe en danger. Rester sous couverture étendra les garçons à leurs limites, brouillant les frontières entre le bien et le mal, l’ami et l’ennemi. Est-il possible pour de bons flics de se faire passer pour de meilleurs criminels? Seul le temps dira si cela est vrai.

Revoir

Clarke et Walters ont produit la série, et mon garçon, savent-ils comment mélanger à la perfection action, drame et comédie. C’est comme leur propre lettre d’amour aux films d’action classiques, tout en démontrant que les émissions britanniques peuvent être divertissantes. Ce n’est pas The Bill ou Line Of Duty, pour ceux qui sont concernés. Il restera dans les mémoires comme un écran solide qui se classe aux côtés de The Sweeney et The Professionals en termes de qualité.

Il a des histoires fortes qui vous garderont accro dès le début, une chanson thème accrocheuse et un mélange parfait d’action, de suspense et d’humour. Tout au long, vous acclamerez, pleurerez et sourirez. Il est rare que la deuxième saison surclasse la première, mais la deuxième saison fait exactement cela. Il est revenu, plus grand et meilleur que jamais.

Le casting est incroyable; tous les personnages sont sympathiques et disposent d’un temps d’écran suffisant pour que vous ayez l’impression de faire partie de l’équipe. Dans l’ensemble, j’encourage vivement tout le monde à lire cette série. Ce n’est pas tous les jours que vous obtenez une série de manèges à sensations fortes et palpitantes. Vous serez sur le bord de votre siège tout le temps.

Cela vaut la peine de regarder encore et encore. On se souviendra de Pike et Bishop pendant de nombreuses années. La saison 2 de Bulletproof l’amène à une toute nouvelle étape, avec plus d’action, de voitures cool et de lignes amusantes que la saison 1. Le deuxième épisode ajoute un aspect romantique, avec Aaron Bishop (Noel Clarke) et Ronnie Pike établissant éventuellement de nouvelles relations (Ashley Walters).

Bande annonce:

