Bullet Train, nouveau film d’action avec Brad Pitt : de quoi s’agit-il ?

Le directeur David Leitch Il est dans le monde du cinéma depuis de nombreuses années, étant un vétéran de l’industrie et apportant de grands succès au grand écran tels que »Fight Club », »300 », »Tron : Legacy » et même co-dirige le film avec Keanu Reeves, »John Wick » et participe à la suite du populaire super-héros »Deadpool 2 ». Maintenant, ce 2022 est sur le point de prouver sa domination dans le genre action avec »Train à grande vitesse », un nouveau film avec Brad Pitt.

De quoi parle Bullet Train ?

D’après un roman japonais écrit par Kotarou Isaka Avec le même nom, l’histoire suit un groupe de cinq assassins, chacun avec une mission individuelle, à l’intérieur d’un train à grande vitesse qui va de la ville de Tokyo à Morioka. Les choses se compliquent alors qu’ils commencent à réaliser que leurs objectifs sont interconnectés, les obligeant à se battre pour survivre les uns contre les autres sur leur chemin pour découvrir les secrets qui les attendent à leur destination.

La bande-annonce diffusée le 2 mars 2022 montre un film plein de scènes d’action brutales et rapides qui raviront les fans de films d’action. Le clip présente les personnages principaux et le décor. La bande-annonce présente également les décors somptueux et les scènes frénétiques qui seront certainement le plus gros tirage du film.

Casting du train à grande vitesse

Le film mettra en vedette Brad Pitt dans le rôle de Ladybug, un assassin à bord du train titulaire de l’histoire. Ce rôle sera son premier rôle depuis sa performance dans »Il était une fois à Hollywood » de Quentin Tarantino, une performance pour laquelle il a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle.

Rejoindre Pitt, »Bullet Train » aura Joey King dans le rôle de Prince, le partenaire assassin de Ladybug. King a récemment été occupé dans le monde du cinéma, récemment en vedette dans » The Kissing Booth », une franchise qui a été un succès sur Netflix et a eu un total de trois versements, étant l’une des actrices préférées du public aujourd’hui.

Aaron Taylor Johnson est également dans le projet jouant Tangerine, avec Brian Tyree Henry comme le tueur Lemon. De même, nous pourrons voir la performance du lauréat de l’Oscar, Sandra Bullock, dans un rôle initialement destiné à Lady Gaga. Michael Shannon, Logan Lerman, mauvais lapinMasi Oka, Hiroyuki Sanada, Karen Fukuhara, Pasha D. Lychnikoff et Miraj Grbic complètent le casting impressionnant de »Bullet Train ».

Quand est sorti Bullet Train ?

La société de production Sony a programmé la première du film pour le prochain 29 juillet de cette même année. Le film devait initialement sortir le 15 juillet, mais c’est en mars que son changement de date a été annoncé. Les enregistrements de »Bullet Train » ont commencé le 16 novembre 2020 à Los Angeles, achevant pleinement son tournage en mars 2021.