Bullet Train : Lady Gaga a rejeté ce personnage dans le film avec Brad Pitt

PHOTOS SONY

L’actrice qui vient de rejoindre Joker 2 en tant que Harley Quinn a refusé de jouer dans le film avec Joey King et Bad Bunny. C’était le rôle qu’il remplirait dans le Bullet Train !

© Sony Pictures/GettyLady Gaga a refusé un personnage dans Bullet Train, le film de Brad Pitt.

¡Train à grande vitesse Il est déjà ici! Le film réalisé par David Leitch et mettant en vedette Brad Pitt a eu sa première internationale et a surpris le public avec son impressionnant camées. C’est que, non seulement il présente un casting plein de visages familiers, mais aussi le film d’action joue avec l’émotion du public offrant des participations spéciales à l’écran. Et même si l’un d’eux aurait pu être le Lady Gagal’actrice qui a brillé dans Une star est née a choisi de rejeter la proposition.

Le long métrage a une particularité qui lui donne beaucoup d’adrénaline : toute l’intrigue se déroule dans un train à grande vitesse qui roule à vitesse maximale et parcourt le Japon moderne. Son protagoniste est Ladybug, une meurtrière qui, après avoir travaillé sur des affaires devenues incontrôlables, choisit le chemin de la paix. Cependant, sa dernière mission l’oppose à des adversaires mortels et il doit trouver un moyen de quitter ce transport en toute sécurité.

Brad Pitt n’est pas seul : dans des rôles secondaires, ils l’accompagnent Joey King, Aaron Taylor-Johnson, Brian Tyree Henry, Andrew Koji, Hiroyuki Sanada, Michael Shannonen plus d’une brève et amicale participation de mauvais lapin À l’écran. Alerte spoil! Bien que sa voix soit reconnue dès le début, on découvre à la fin du film qui a été le patron de Ladybug pendant tout ce temps et comment elle l’a guidé dans sa dernière opération.

Il s’agit de Sandra Bullockl’actrice qui joue Marie Bettle. Son rôle n’est rien d’autre que d’assister -uniquement par téléphone- au personnage de Brad Pitt. Dans la scène finale, elle montre son visage et montre que c’est elle qui lui a donné des indications pendant le voyage à travers le Japon. Comment êtes-vous entré dans le film ? Selon ses propres protagonistes, cela faisait partie d’un échange de faveurs, puisque le protagoniste de Train à grande vitesse a fait son apparition dans Cité perduele film que Bullock a sorti cette année aux côtés de Channing Tatum et Daniel Radcliffe.

+ Lady Gaga a refusé ce rôle dans Bullet Train

Bien que Brad Pitt précise qu’il n’a pas mis longtemps à penser à Sandra Bullock pour le rôle de Maria, en réalité, ce personnage était initialement destiné à Lady Gaga. Cela a été fait savoir par son réalisateur David Leitch. Cependant, l’actrice qui vient de rejoindre Joker 2 en tant que Harley Quinn, elle a refusé ce rôle. C’est qu’à cette époque ça roulait Maison Guccila bande dans laquelle il personnifiait Patricia Reggiani et qu’il a déçu lors de la dernière saison de récompenses.

« Cela dépendait vraiment de son emploi du temps avec le film de Ridley Scott. Il y a eu de brèves discussions et puis on a compris que ça n’allait pas marcher. Elle se préparait pour House of Gucci. Les tournages se chevauchaient et nous ne pouvions vraiment pas le faire”a expliqué David Leitch dans un dialogue avec Entertainment Weekly. Et même s’il aurait été intéressant de voir Lady Gaga travailler avec Brad Pitt à l’écran, la vérité est que la participation de Sandra Bullock conserve également son effet de surprise.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂