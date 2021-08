Bullet Train CinemaCon Footage révèle Brad Pitt Vs. Mauvais combat de lapin

Les premières images de John Wick du réalisateur David Leitch Train à grande vitesse a fait ses débuts lors de l’événement CinemaCon de cette année et présente Brad Pitt affrontant la star mondiale du hip-hop Bad Bunny. Bien que les émissions de la séquence auraient été assez brèves, en particulier par rapport aux autres bobines présentées lors de l’événement, cela nous donne une bonne idée de ce à quoi s’attendre, ainsi qu’un aperçu intéressant du personnage de Pitt.

Alors que beaucoup s’attendaient sans doute Brad Pitt être habillé et avoir l’air élégant, c’est apparemment loin d’être le cas, l’acteur ressemblant plus à son personnage de stoner dans les années 1993. Vrai romance. Le personnage de Pitt, nommé Ladybug, est montré dans les images comme « un vagabond à bascule et un manteau en tweed délavé », avec le transport titulaire semblant « magnifique et claustrophobe ».

Les images ont ensuite fait irruption dans une bagarre entre Pitt et Mauvais lapin, qui arbore « un costume blanc à fines rayures, des bottes de tueur et une arme tranchante ». Le couple se « gifle ensuite dans une cabine de luxe dans le train à grande vitesse », la scène de combat étant plutôt « amusante » alors que la bagarre et la bagarre autour d’une mallette. Malheureusement, les moments de plaisir se terminent brutalement lorsque « quelqu’un est poignardé ». Combat mortel La star Hiroyuki Sanada est également présentée dans le court clip en tant que « passager menaçant ».

Le look du personnage de Brad Pitt est certainement une agréable surprise, puisqu’on s’attendait à ce que l’A-lister entre dans un rôle principal typique et suave, et on se demande quelles autres surprises Train à grande vitesse a en magasin. On dirait certainement que Pitt jouera complètement John Wick dans le film, ce que beaucoup sont sans aucun doute ravis de voir.

Basé sur le manga populaire Maria Beetle de Kotaro Isaka, Train à grande vitesse suit cinq assassins qui se retrouvent dans un train à grande vitesse japonais et réalisent lentement que leurs missions individuelles sont toutes interconnectées. La sortie d’action a depuis été décrite comme ayant le ton du film de 1994 de Keanu Reeves et Sandra Bullock La vitesse et le thriller d’avion de Liam Neeson en 2014 Sans arrêt.

Le film a amassé le genre de distribution qui ne se réunit que de temps en temps, avec Brad Pitt à la tête d’un ensemble qui comprend des gens comme Joey King (La cabine des baisers) en tant que Prince et Aaron Taylor-Johnson (L’homme du roi, principe) comme Tangerine, ainsi que Brian Tyree Henry (Éternels), Andrew Koji (guerrier), Zazie Beetz (Joker), Masi Oka (Héros), Michael Shannon (Couteaux sortis), Logan Lerman (Chasseurs) et Sandra Bullock (Nichoir à oiseaux, le côté aveugle).

Une grande attention a également été accordée aux cascades qui figureront dans Train à grande vitesse, avec Pitt qui aurait fait 95% de ses propres cascades. Il semble que le Il était une fois à Hollywood La star est rapidement passée du rôle de cascadeur à celui de cascadeur, du moins selon le coordinateur des cascades du film, Greg Rementer. « Brad a fait 95% de ses cascades physiques – les combats », a déclaré Rementer à propos des efforts de l’acteur de 57 ans. « C’est comme un athlète né. Il est vraiment entré là-dedans! »

Train à grande vitesse devrait sortir le 8 avril 2022 par Sony Pictures Releasing. Cela nous vient avec l’aimable autorisation de Variety qui était présent à CinemaCon

