‘Bullet Train’ : Brad Pitt se bat pour sa vie dans la deuxième bande-annonce officielle

Il semble que Brad Pitt Il est prêt à rejoindre la dernière gare à travers une aventure pleine d’action. Le film »Train à grande vitesse » vient de révéler une deuxième bande-annonce où l’on peut voir Pitt dans le rôle de Ladybug, un meurtrier qui a pour mission de retrouver une mallette à l’intérieur d’un train de la manière la plus pacifique possible. Malheureusement, il se retrouve impliqué dans une rencontre avec différents assassins qui ont également la même mission.

La majorité du film se déroule à l’intérieur d’un train à grande vitesse japonais, et la nouvelle bande-annonce nous donne plus d’aperçus de ce à quoi nous pourrions nous attendre dans ce film d’action frénétique. L’histoire de »Bullet Train » est basée sur le roman du même nom créé par Kotarou Isaka et sorti en 2010, et c’était en 2020 quand Sony confirmé le développement du film avec un scénario adapté écrit par Zak Olkewicz.

»Bullet Train » a été réalisé par David Leitch, qui a déjà travaillé avec Pitt sur de grands classiques du cinéma tels que »Troy » et »Fight Club ». Depuis ses débuts en tant que réalisateur avec le premier opus de « John Wick », Leitch s’est fait remarquer par ses incroyables scènes dans différents films d’action tels que « Atomic » en 2017, « Deadpool 2 » en 2018 et « Fast and Fast ». & Shaw », il est donc certain que sa prochaine sortie sera enveloppée dans la même frénésie.

En plus de Pitt’s Ladybug, « Bullet Train » met en vedette Joey King en tant que Prince, Andrew Koji en tant que Kimura, Brian Tyree Henry en tant que Lemon, Zazie Beetz en tant que Hornet, Aaron Taylor-Johnson en tant que Tangerine et Sandra Bullock en tant que manager de Ladybug, Mary Beetle. Le film sortira dans les salles le 5 août.

Cette nouvelle version est le deuxième des trois films avec Pitt à sortir en salles en 2022. Le premier était »The Lost City », où Pitt peut être vu dans un rôle de soutien en tant que traqueur humain et homme d’action Jack Trainer, ouverture en mars et rapportant plus de 185 millions de dollars au box-office mondial. L’acteur jouera également le rôle de la star du cinéma muet John Gilbert dans « Babylone », un drame se déroulant à l’âge d’or d’Hollywood qui sortira en salles en décembre.