Bullet for My Valentine reporte la sortie de son nouvel album

Mauvaise nouvelle pour les fans de Bullet for My Valentine. Le groupe de metalcore britannique a annoncé qu’en raison de problèmes de fabrication de leurs albums physiques, principalement causés par les conditions actuelles de la pandémie mondiale, ils empêchent ce matériel d’atteindre les rayons à la date promise du 22 octobre.

L’album, qui s’intitulera « Bullet for My Valentine », sera publié via le label Spinefarm Records / Search & Destroy, avec une nouvelle date prévue le 5 novembre, comme l’ont annoncé les membres du groupe via leurs réseaux sociaux.

« Il est important pour nous que tout le monde ait la possibilité de vivre cet album en même temps, donc aussi décevant que ce soit d’attendre un peu plus longtemps, nous promettons que cela en vaudra la peine. Nous remercions tout le monde d’avoir montré leur soutien à cet album jusqu’à présent », communiquent les membres de Bullet for My Valentine via Instagram.

Ce nouvel album a été officiellement annoncé en juin dernier, étant son matériel le plus récent après l’arrivée de « Gravity » en 2018, révélant le single « Knives », suivi de « Parasites » et « Shatter », des chansons qui, selon le chanteur Matt Tuck, font partie d’une nouvelle ère dans le style du groupe.

Tuck prévoyait que le septième album du groupe pourrait être considéré comme la « version 2.0 » du groupe, avec un son plus « brutal, lourd et technique ». « Cela signifie où nous en sommes en ce moment. La musique est cool. Elle est agressive, elle est plus viscérale et passionnée qu’elle ne l’a jamais été », a déclaré le musicien dans un communiqué en milieu d’année.

Les paroles de Tuck ont ​​été soutenues par le guitariste Michael « Padge » Paget, qui a assuré que cet album présentera « le côté le plus féroce de Bullet for My Valentine » qu’il a connu jusqu’à présent dans toute sa carrière avec le groupe. « Il est temps de sortir un album vraiment énervé, lourd et agressif. J’ai hâte de secouer la scène », a-t-il conclu.