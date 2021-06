Bullet For My Valentine présente son retour féroce avec « Knives »

Bullet For My Valentine a surpris ses fans avec l’arrivée d’un nouveau single explosif intitulé « Knives », qui sert de lettre de couverture à un nouvel album éponyme qui, selon Matt Tuck, chanteur du groupe, sera » brutal, lourd et technique », préparant ce nouveau lancement prévu le 22 octobre 2021.

« C’est le début de Bullet 2.0 », a commenté Tuck dans une récente déclaration concernant le nouveau matériel de Bullet For My Valentine. « Cela représente où nous en sommes maintenant. La musique est cool. Elle est agressive, elle est plus viscérale et passionnée qu’elle ne l’a jamais été ».

« Je pense que c’est le côté le plus féroce de Bullet For My Valentine que j’ai jamais rencontré », a déclaré Michael « Padge » Paget, le guitariste du groupe. « Il est temps pour nous de sortir un album vraiment énervé, lourd et agressif. J’ai hâte de faire des grimaces sur scène. »

Matt Tuck continue d’assurer que les membres du groupe voulaient revenir avec quelque chose de similaire à « tirer en l’air, lever le majeur sur les gens et se diriger droit vers la gorge. « Je pense que c’est de loin la partie la plus agressive et la plus intense de Bullet For My Valentine. Il a toujours été là ». commenté.

Je n’ai jamais ouvert les vannes dessus. Je veux prendre la tête des gens de manière métaphorique.

Bullet For My Valentine est de retour sur la scène musicale depuis la sortie de « Gravity », leur sixième album studio en 2018. Le groupe s’apprête à présenter une partie de son nouveau répertoire à ses fans lors de l’événement « Download Pilot » à Donington Park. , Angleterre. Ce sera un événement de dix mille personnes auquel participeront des groupes tels que The Rattlesnakes ou Enter Shikan, qui cherche à ramener la musique live dans le pays européen.