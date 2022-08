Bulkhead, le créateur de Battalion 1944, met officiellement fin à sa collaboration avec Square Enix

Square Enix Collective, un éditeur spécialisé dans les titres indépendants, a publié Bataillon 1944 en accès anticipé en 2018. Square Enix, la société mère du jeu, a ensuite acheté une part de 20 % dans Bulkhead.

Une version console de Battalion 1944 promise par le biais d’une campagne Kickstarter en 2016 ne se produira plus, selon un communiqué publié hier par Bulkhead, qui a confirmé avoir « officiellement dissous » sa collaboration avec Square Enix.

Selon le studio, nous voulons commencer ce nouveau chapitre passionnant en nous concentrant sur les joueurs. Nous rembourserons tous les bailleurs de fonds Kickstarter de la console car nous sommes très bouleversés que Battalion 1944 n’ait jamais été publié sur consoles. Nous sommes désolés que cela ait dû être corrigé pendant si longtemps.

Selon le studio, Battalion: Legacy est « l’aboutissement d’un travail consolidé en une expérience à l’ancienne pour le plaisir de tous ».

La société a déclaré dans une annonce Steam: «Nous avons choisi les meilleurs éléments de Battalion 1944 et nous nous sommes concentrés sur ceux-ci pour produire une expérience transparente et sans bogue, avec un navigateur de serveur fonctionnel, une faction différente, de nouvelles armes, le traditionnel Search & Destroy mode de jeu avec toutes les armes disponibles, refonte complète de l’interface utilisateur et refonte visuelle.

Pour « augmenter l’efficacité du capital », il a été révélé la semaine dernière que Square Enix envisageait de vendre des participations dans des studios occidentaux.

Suite à l’acquisition de Crystal Dynamics et d’Eidos par Embracer Group plus tôt cette année, qui est désormais considérée comme la première phase de leurs offres visant à accroître l’efficacité de leur capital, la nouvelle a été annoncée.

Malgré la sortie gratuite imminente de Battalion, la réaction des fans n’est pas extrêmement enthousiaste. L’attente longue et finalement futile d’une sortie de console était un sujet de conversation courant sur Twitter. Certains utilisateurs ont également exprimé leur mécontentement à l’idée que les contributeurs de Kickstarter puissent recevoir des remboursements alors que ceux qui ont acheté des jeux sur Steam ne le pouvaient pas, inconscients probablement que l’offre de remboursement ne s’appliquait qu’aux contributeurs des éditions de la plate-forme.