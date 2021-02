«  Built for Mars  » de National Geographic vous permettra de suivre l’atterrissage du rover Perseverance Mars de la NASA

Un rover intrépide de la NASA fonce sur Mars pour un atterrissage épique jeudi (18 février) et un nouveau documentaire National Geographic vous permettra de partager l’excitation de la mission, qui vise à rechercher des signes de vie ancienne et peut-être aider à renvoyer des échantillons. à la Terre dans le futur.

Le rover Perseverance de la NASA subira une nouvelle séquence de «sept minutes de terreur» jeudi 18 février pour cibler le bon endroit sur la surface de la planète rouge en Cratère de Jezero et atterrissez à distance de conduite d’un ancien delta du fleuve qui pourrait héberger des restes de microbes martiens. Le rover mettra en cache les échantillons les plus prometteurs pour lancer une mission de retour d’échantillons sur Terre plus tard dans la décennie.

Ce n’était pas un voyage facile pour arriver même si loin, comme le rappelle la nouvelle émission de National Geographic « Built for Mars: The Perseverance Rover ». (L’émission sera présentée en première à 20 h HNE ou à 19 h CST jeudi; consultez les listes locales pour plus de détails dans votre fuseau horaire ou votre pays.)

Vous pouvez regarder l’atterrissage sur Mars en direct ici et sur la page d’accueil de 45secondes.fr, gracieuseté de la NASA, à partir de 14 h 15 HNE (19 h 15 GMT). L’atterrissage est prévu à 15 h 55 HNE (20 h 55 GMT).

Le lancement du rover en juillet 2020 a eu lieu de façon inattendue au milieu d’une pandémie mondiale qui a éclaté des mois auparavant, nécessitant une distanciation physique jamais nécessaire auparavant à l’ère de l’exploration spatiale. L’émission, a déclaré National Geographic Channel dans un communiqué, « met en lumière le rôle essentiel mais peu connu des techniciens de vol – les mécaniciens, les machinistes et autres travailleurs pratiques qui se voient confier le travail crucial de transformer les scientifiques. « Les objectifs et les conceptions des ingénieurs deviennent réalité, avec un matériel unique en son genre conçu pour Mars. »

La NASA a également mis en avant certaines de ces voix des coulisses dans les interviews de ce mois-ci. Parmi ceux-ci figurait le scientifique adjoint du projet de la NASA pour la mission Perseverance, Ken Williford, qui a expliqué à 45secondes.fr où la mission de Perseverance s’inscrivait dans les futurs plans de retour d’échantillons.

« Mars 2020 est la première partie de ce qui serait une campagne de retour d’échantillons multi-missions », a déclaré Williford, en utilisant la désignation originale de la mission Persévérance. « Notre travail consiste à sélectionner et collecter les meilleurs échantillons possibles dans notre zone d’exploration, puis à les placer en toute sécurité sur la surface de Mars. Et puis certaines missions de suivi qui pourraient être lancées dès 2026 seraient nécessaires pour aller chercher. nos échantillons, mettez-les sur l’orbite de Mars, puis… renvoyez-les sur Terre. «

La Terre est un endroit idéal pour étudier les roches de Mars. Lors de missions à la surface martienne, la logistique des vols spatiaux limite la quantité d’équipement scientifique que les ingénieurs peuvent envoyer à la surface de la planète rouge. Mais le retour des échantillons serait une mission difficile qui nécessite également des procédures supplémentaires pour nous protéger de tout microbe martien potentiel.

Mais Williford a déclaré que toute preuve de la vie martienne serait utile pour replacer la vie sur Terre dans son contexte. « Nous avons un grand historique fossile de la vie sur Terre qui remonte à environ 3,5 milliards d’années », a-t-il déclaré. À cette époque, des organismes appelés stromatolites construisaient des tapis microbiens qui se sont fossilisés. « Ce sont ces structures en couches ridées qui sont préservées dans les roches. »

Cela dit, nous devons être absolument sûrs que toute preuve de la vie martienne ne peut être expliquée par d’autres processus non liés à la vie, a averti Williford. «Nous aurions besoin de preuves particulièrement extraordinaires. [But] nous sommes assez confiants que… nous pourrions observer quelque chose comme ça, qui nous ferait vraiment, absolument sauter de haut en bas avec excitation », a-t-il déclaré.

Lorsque des échantillons martiens arriveront sur Terre, la NASA et ses partenaires prendront une multitude de précautions pour protéger l’humanité d’une contamination potentielle, tout comme l’agence l’a fait lors de la première collecte de roches sur la lune. La façon dont cela va se passer est toujours une conversation en cours, Moogega Cooper, ingénieur en chef de la protection planétaire, a déclaré à 45secondes.fr , mais nous connaissons l’objectif global.

« J’aime assimiler cela à aller dans un parc national où il y a la politique de laisser aucune trace, non? » Cooper a dit d’un rover comme Perseverance débarquant sur la surface martienne. «Lorsque nous allons explorer différentes planètes, y compris Mars, nous voulons nous assurer de ne pas amener avec nous d’auto-stoppeurs microbiens qui pourraient contaminer la surface de Mars ou peut affecter notre science. Et puis la deuxième partie est, éventuellement, nous espérons ramener les échantillons. Nous voulons donc nous assurer que nous protégeons également la biosphère de notre propre Terre contre toute contamination accidentelle. «

Une partie de la discussion sur le retour des échantillons impliquera un certain nombre de points de contrôle le long du voyage vers la Terre, a déclaré Cooper. « Il y aura beaucoup de points de contrôle, et s’il ne respecte pas ce point de contrôle de sécurité, il ne reviendra pas », a-t-elle déclaré. « Donc au moins, même si les conversations sont en cours, nous pourrions tous être assurés que tout le monde essaie de faire cela de la meilleure façon possible, de la manière la plus sûre possible. »

Visitez 45secondes.fr jeudi pour une couverture complète de l’atterrissage du rover Perseverance Mars sur la planète rouge.

