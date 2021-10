Bugsnax s’agrandit dans la mise à jour gratuite de l’île de Bigsnax l’année prochaine

Abonnez-vous à Push Square sur

Bugsnax, le jeu de lancement unique et comique de la PlayStation 5, bénéficiera l’année prochaine d’une extension gratuite intitulée The Isle of Bigsnax. Annoncé lors de la dernière vitrine State of Play de Sony, il ajoute d’énormes Bugsnax, des chapeaux et une personnalisation de la maison. Consultez la bande-annonce ci-dessus pour plus de contexte.

« Dans la mise à jour Isle of BIGsnax, explorez une nouvelle terre mystérieuse pleine de Bugsnax surdimensionnés. De retour sur Snaktooth, vous pouvez relever des défis depuis votre boîte aux lettres, collecter des décorations pour personnaliser votre hutte, et le plus important de tous : mettre des chapeaux sur votre Bugsnax préféré ! «