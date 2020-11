Snaktooth Island sera le paradis de tout le monde, mais aussi le cauchemar de tout le monde. Les insectes sont des aliments de toutes tailles et formes différentes; le ketchup et autres condiments poussent dans les buissons. C’est un endroit où vous ne manquerez jamais de nourriture. Cependant, ces sont des insectes, et la nuit, ils se forment ensemble pour créer des choses horribles. Donc, si vous pouvez gérer cela, vous ne manquerez plus jamais de nourriture!

Bugsnax Comment obtenir de la sauce au fromage

Obtenir de la sauce au fromage à Bugsnax est très facile, car il y a un grand monument en pierre dans les Sizzling Sands, et à l’intérieur de cette bouche de monuments se trouve deux usines de fromage. Utilisez votre Snak Grappler pour les tirer vers le bas pour faire pleuvoir la sauce au fromage. Faites cela avec les deux plantes et vous aurez suffisamment de sauce au fromage.

Acquérir de la sauce au fromage est une quête pour Shelda, car la sauce au fromage est la seule chose qu’elle mange jamais. Utiliser votre scanner pour en localiser est la solution la plus rapide, mais se diriger vers le grand monument en pierre dans les Sizzling Sands sera encore plus rapide. Ceci est situé à gauche de Shelda.

Utilisez votre Snak Grappler pour attraper les deux fromageries et cela vous donnera toute la sauce au fromage que vous désirez, et revenez les donner à Shelda. Les Sizzling Sands inversent le fonctionnement du jeu jusque-là, car normalement vous trouverez des sauces et des condiments sur le sol, comme du ketchup pour attraper le Bunger, et de la vinaigrette pour le Sandopede, mais pas caché dans la bouche d’une pierre. monument. Pour les Sizzling Sands, il est préférable de sortir des sentiers battus lors de la capture de Bugsnax!