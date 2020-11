Qui aurait pensé que capturer des monstruosités qui sont aussi assez mignonnes était aussi difficile à capturer? Bien sûr, certaines des créatures de Bugsnax sont simples à attraper, mais d’autres y réfléchissent! Êtes-vous déjà allé sur l’île de Snaktooth? Avez-vous réussi à survivre une fois qu’il fait nuit? Vous avez faim de bouffées de fromage flamin ‘chaud?

Bugsnax comment attraper un Cheepoof

Pour attraper un Cheepoof, vous avez besoin du Trip Shot et de vous aventurer dans le biome de Boiling Bay, plus précisément dans la grotte de lave de la côte. À l’intérieur de la grotte de lave, vous trouverez le Flamin Cheepoof, scannez pour trouver sa trajectoire de vol puis posez un piège pour le faire tomber du ciel pour être capturé!

Avant même de commencer à entrer dans la grotte, le plus important est de vous assurer qu’un Paletoss est à l’intérieur de la grotte avec vous. Sinon, vous ne pouvez pas capturer un Cheepoof. Pourquoi? Parce qu’ils sont en feu! Pour ce faire, approchez-vous d’un Paletoss et ils commenceront à vous chasser, alors laissez-les vous chasser à l’intérieur de la grotte de lave. Mais ne les laissez pas vous toucher!

Ensuite, scannez le Cheepoof Bugsnax pour révéler la trajectoire de vol, et vous remarquerez que pour pouvoir configurer le Trip Shot, vous devez sauter sur l’une des plates-formes au milieu de la lave. Faites attention de ne pas vous mettre le feu, car cela se produira si vous touchez la lave.

Une fois que vous avez réussi et configuré le Trip Shot, tirez sur l’autre à un angle, de sorte qu’il croise la trajectoire de vol du Flamin Cheepoof. Tant que le fil est proche de la zone, le Cheepoofs vole; ça devrait marcher. Maintenant, c’est là que le Paletoss entre en jeu.

Le Cheepoof heurtera le fil, et il deviendra étourdi et tombera. Lorsqu’il touche le sol, le Paletoss se précipite vers lui et l’éteint. Supprimant ainsi son enduit protecteur ardent pour vous permettre de le capturer! Foncez dessus et appuyez sur Carré, et vous avez maintenant un Cheepuff!

À ce stade, vous avez probablement déjà un Bunger et un Sandopede, vous pouvez maintenant ajouter un Cheepoof à cette liste! Bien sûr, vous pouvez capturer Bugsnax de plusieurs manières; dites-nous comment vous avez réussi à les capturer!