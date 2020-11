Bugsnax: Comment attraper un Bunger

Bugsnax est enfin disponible sur PlayStation 4 et PlayStation 5; maintenant, les joueurs peuvent s’aventurer sur l’île de Snaktooth et tenter de capturer toutes les créatures de type moitié-bogue, moitié nourriture que l’île offre. Une fois que vous avez dépassé la zone de départ, la difficulté augmente sur la façon d’attraper ces bogues, il est donc bon de savoir exactement comment en obtenir quelques-uns!

Bugsnax comment attraper une faim

Pour attraper un Bunger dans Bugsnax, vous devez l’étourdir, et cela peut être fait avec le Sauce Slinger, car le Bunger adore manger du ketchup. Il suffit de jeter le ketchup sur le sol pour créer une piste devant lui et conduire le Bunger vers un autre Bunger. Ensuite, tirez du ketchup sur l’un des Bungers, et l’autre devrait le charger – cela l’étourdira, vous permettant de courir vers lui et de le capturer!

Tout d’abord, vous avez besoin de ketchup – ceux-ci poussent dans les buissons et repoussent avec le temps. Une fois que vous avez cueilli les buissons secs, équipez votre Sauce Slinger, localisez une zone où se trouve un Bunger, ou tirez simplement du ketchup sur le sol, car le Bunger le sentira et sautera sur son chemin.

Vous devez maintenant trouver un deuxième Bunger. Alors continuez à jeter votre ketchup sur le sol et conduisez l’un vers l’autre. Une fois que vous les avez réunis, c’est là que votre plan commence à se concrétiser. Décidez quel Bunger a l’air le plus mignon ou le plus savoureux, ou couvrez l’autre de ketchup.

Cela provoquera la charge de votre Bunger qui n’est pas préféré et le claquera dans votre Bunger préféré couvert de ketchup, l’étourdissant. Une fois qu’il a été assommé, foncez dessus rapidement et appuyez sur le bouton de capture! Et c’est fait, vous avez réussi à capturer un Bunger!

Si vous ne savez pas comment enregistrer votre progression après avoir capturé un Bunger ou si vous vous demandez si vous en débloquez un trophée, alors nous avons ce qu’il vous faut!