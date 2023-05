Bugs Bunny jouera dans un film d’action après Space Jam: A New Age

Warner Bros.

lapin de bogues Il est l’un des personnages animés les plus aimés et les plus emblématiques de l’histoire. Il a été officiellement créé à la fin des années 1930 par tex avery et depuis lors, il a rempli plus d’une génération de joie accompagné du reste des Looney Tunes parmi lesquels se distinguent Daffy Duck, Porky et Road Runner, entre autres. Le lapin le plus célèbre du monde de l’animation aura une nouvelle entrée dans le film !

Autrefois lapin de bogues affiche partagée avec Michael Jordan pour la bande d’action en direct Space Jam. En 2021, il y avait une suite à ce classique des années 90 avec une autre grande figure du basket-ball comme James Lebron qui était devant le casting de Space Jam : une nouvelle ère accompagné du lapin et du reste des Looney Tunes.

un caractère inépuisable

Warner Bros. produira un nouvel épisode mettant en vedette lapin de bogues que encore une fois ce sera un hybride entre l’action en direct et l’animation, mais cette fois le reste des Looney Tunes ne fera pas partie du jeu, comme l’a révélé l’écrivain et réalisateur Robert Ruganla personne chargée de mener à bien ce projet qui attirera sûrement plus d’une génération vers les salles de cinéma.

Le film de lapin de bogues Ce n’est pas une nouveauté si l’on tient compte des déclarations de David Zaslavle PDG de Découverte Warnerqui a assuré il y a quelque temps vouloir exploiter les franchises et les personnages les plus populaires du studio avec de nouveaux projets ambitieux pour se positionner à nouveau parmi les marques les plus rentables de l’industrie cinématographique hollywoodienne et lapin de bogues vous pouvez certainement leur donner un coup de main à cet égard.

Avec le passage du temps lapin de bogues a joué dans une longue liste de courts métrages, d’épisodes télévisés, de films, d’émissions spéciales et de plus d’une production, qui ont eu lieu à la fois sur grand écran et à la télévision, en plus d’être un personnage irremplaçable dans le cadre de la franchise à créer et à vendre marchandisage. Il y a même des bandes dessinées de ce lapin mignon ! Bien sûr, c’est le personnage animé avec le plus d’apparitions dans l’histoire. Rien de mal!

