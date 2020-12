Bugatti La Voiture Noire est devenue… une décoration de Noël

Cette année, Noël devra peut-être même être célébré d’une manière différente en raison de la pandémie de Covid-19, mais cela n’implique pas qu’il n’y ait pas d’espace pour les décorations de rue et Bugatti La Voiture Noire c’est sans aucun doute le plus particulier (et le plus cher) de tous.

Pour fêter Noël, Bugatti a exposé dans sa ville natale, Molsheim, le seul exemple de La Voiture Noire exposé, en une sorte de «compensation» pour ne pas avoir le traditionnel marché de Noël cette année.

Stocké dans une structure en verre, le modèle de 11 millions d’euros peut être vu à côté du sapin de Noël situé au centre de cette ville française.

Une voiture spéciale pour un terrain spécial

Comme prévu, la décision de Bugatti d’exposer le modèle «très exclusif» à Molsheim a suscité des réactions mitigées.

Par exemple, Laurent Furst, maire de Molsheim a déclaré: «Je suis très reconnaissant à Bugatti pour ce merveilleux cadeau pour notre ville (…) Désormais, tous les habitants ont l’opportunité d’admirer ce chef-d’œuvre unique, qu’Ettore Bugatti certainement serait fière « .

Christophe Piochon, directeur de l’usine et directeur administratif de la production et de la logistique chez Bugatti, a ajouté: «Rien ne peut remplacer le marché de Noël de Molsheim (…) Cependant, il est important pour nous de faire la joie des habitants de la région en ces temps difficiles».