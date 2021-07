Bugatti fusionne avec le croate Rimac Automobili, des modèles Bugatti électriques sur les cartes

06 juil. 2021 11:17:50 IST

Le constructeur croate de voitures électriques Rimac Automobili prendra le contrôle de Bugatti, dans le cadre d’un accord d’échange de propriété avec le propriétaire de la marque française de voitures de course Volkswagen, ont annoncé lundi les deux sociétés. Dans le cadre de l’accord, Rimac et Volkswagen créeront une joint-venture axée sur Bugatti. Rimac détiendra 55% des actions de la nouvelle société, tandis que Volkswagen déléguera ensuite sa participation de 45% à son unité de voitures de sport de luxe Porsche. La nouvelle société aura son siège à Zagreb et sera connue sous le nom de Bugatti-Rimac.

Elle sera fondée au quatrième trimestre 2021, sous réserve de l’approbation des autorités de la concurrence, ont indiqué les sociétés. Aucun détail financier de la transaction n’a été divulgué.

Porsche elle-même détient une participation minoritaire dans Rimac. Il a acheté des actions directes dans la société croate en 2018 et a progressivement augmenté sa participation au niveau actuel de 24%.

Mate Rimac, fondateur et PDG de Rimac, a déclaré que le projet était « un moment vraiment excitant » qui « porte l’entreprise à un tout autre niveau ».

L’entreprise combinera « la forte expertise de Bugatti dans le secteur des voitures de luxe avec la grande force d’innovation de Rimac dans le domaine prometteur de la mobilité électrique », a ajouté le PDG de Porsche, Oliver Blume.

Mate Rimac sera le directeur général de la nouvelle société, qui emploiera environ 300 personnes à Zagreb et 130 sur le site existant de Bugatti à Molsheim, en France.

Elle produira initialement deux modèles de voitures de luxe – la Bugatti Chiron et la Rimac Nevera tout électrique – avec d’autres modèles prévus pour l’avenir.

L’Union européenne doit dévoiler le 14 juillet des objectifs d’émissions de CO2 plus stricts pour 2030 et des propositions réglementaires, qui devraient obliger les constructeurs automobiles à accélérer la transition vers les voitures électriques.

Volkswagen a annoncé le mois dernier son intention d’arrêter la production de voitures à moteur à combustion interne en Europe pour sa marque phare éponyme entre 2033 et 2035.

La poussée électrique du géant allemand de l’automobile a également été accélérée par son scandale « Dieselgate », qui a secoué l’industrie automobile et coûté cher à Volkswagen en espèces et en dommages à la réputation.

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂