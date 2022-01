Buffy contre les vampires rencontre Doctor Who dans une erreur de calendrier

De nombreux fans de Docteur Who et Buffy contre les vampires serait enthousiasmé par la perspective d’un croisement entre les deux franchises. D’une manière étrange et surréaliste, cela s’est maintenant produit grâce à une erreur insondable dans un 2022 Buffy contre les vampires calendrier, qui a vu Docteur Who La star Matt Smith a figuré aux côtés des visages familiers du Scooby Gang de Buffy. L’erreur a été signalée dans un message Twitter d’Alex McLevy et suivi par un autre utilisateur, Andy Lambert, qui était à l’origine responsable de la pièce de fan art crossover et a été surpris de la voir apparaître dans le calendrier.

Le calendrier en question semble avoir été compilé à partir d’images provenant d’Internet, et les créateurs semblent avoir oublié la leçon selon laquelle vous ne croyez pas tout ce que vous voyez sur Internet. Dans son message, McLevy a déclaré: «Je tiens à remercier les créateurs du 2022 BUFFY CONTRE LES VAMPIRES calendrier pour être évidemment des fans dévoués et passionnés de la série qui peuvent facilement identifier tous les personnages les plus emblématiques.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

Y a-t-il déjà eu un crossover Doctor Who / Buffy contre les vampires?







L’image vue dans le calendrier, qui apparaît pour le mois de janvier et qui démarre l’année sur un étrange début pour ceux qui l’ont acheté, ne provient pas d’un croisement perdu depuis longtemps des deux franchises, mais est en fait un fan art d’Andy Lambert, qui ignorait que l’image était même utilisée dans le calendrier jusqu’à ce qu’il se retrouve marqué dans des rapports à ce sujet.

«C’était un fan art que j’ai fait quand Matt Smith était encore le docteur qui montre son âge, il a été fait pour s’amuser et faisait partie d’une série de croisements Dr Who. J’ai arrêté de faire de l’art Dr Who à cause de ce genre de choses – je ne l’ai pas fait pour remplir les poches de quelqu’un d’autre », a déclaré Lambert dans une réponse au message de McLevy.

Quand il s’agit de fan art, Docteur Who est l’une de ces séries qui a tellement de possibilités en raison de son utilisation du voyage dans le temps. Matt Smith était l’un des médecins les plus aimés de l’ère moderne de Who, succédant à David Tennant dans le rôle, ce qui n’était certainement pas une mince affaire en soi.

Buffy contre les vampires conserve également une base de fans importante et avide même si la série s’est terminée en 2003. Il y a eu des suggestions de représailles de la série en préparation à divers moments, la dernière d’entre elles venant en 2018 avant les reportages de Le comportement de Joss Whedon sur le plateau se généralise et semble fermer toute chance de retour pour la série pour le moment. La série originale mettait en vedette Sarah Michelle Gellar, Anthony Head, David Boraneaz et Alyson Hannigan, entre autres, et est une itération beaucoup plus emblématique du personnage que la version souvent oubliée du film de 1992 avec Kristy Swanson dans le rôle principal.





Sarah Michelle Gellar n’a aucun intérêt à revoir Buffy contre les vampires Si Buffy contre les vampires est redémarré, vous pouvez compter sur la star originale Sarah Michelle Gellar.

Lire la suite





A propos de l’auteur