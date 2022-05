Buffalo Shooting Suspect aurait planifié une deuxième attaque

Le samedi 14 mai 2022, l’impensable s’est produit dans un supermarché Tops à Buffalo New York. Les habitants ne faisaient que vaquer à leurs occupations, achetant de la nourriture et d’autres articles de supermarché lorsqu’un présumé terroriste suprémaciste blanc de 18 ans est entré dans le bâtiment.

Payton Gendron aurait été armé d’un fusil acheté légalement et portait un gilet pare-balles et une caméra montée sur un casque lorsqu’il a ouvert le feu sur les personnes non armées à l’intérieur du magasin.

Mais cette première attaque n’était apparemment pas le seul plan de Gendron pour la journée.

Le tireur de Buffalo accusé, Payton Gendron, aurait planifié une deuxième attaque à un autre endroit.

Comme si les 13 premières victimes ne suffisaient pas, les preuves suggèrent que le tireur présumé avait l’intention de se rendre à un autre endroit après son attaque de 14h30 au supermarché Tops.

Le chef de la police de Buffalo, Joseph Gramaglia, a déclaré à propos de la situation : « Nous avons découvert des informations selon lesquelles s’il s’échappait du supermarché, il prévoyait de poursuivre son attaque. Il avait l’intention de continuer à descendre Jefferson Ave pour tirer sur plus de Noirs … peut-être aller dans un autre magasin.

Heureusement, le tireur présumé a été arrêté avant qu’il ne puisse quitter le magasin et poursuivre le massacre dans un lieu secondaire.

La fusillade de Buffalo semble avoir été motivée par la race.

Le manifeste de 180 pages du présumé terroriste national et son emplacement cible, à trois heures et demie de route, indiquent que l’attaque était à caractère raciste.

Gendron aurait écrit dans son manifeste qu’il s’identifiait comme un suprémaciste blanc et un fasciste et qu’il craignait que les Blancs en Amérique soient «remplacés» par des non-Blancs.

Parmi les victimes de l’attaque, 11 étaient noires et deux blanches.

10 des victimes sont décédées tandis que trois autres ont été blessées.

Payton Gendron aurait déjà menacé de tirer sur son école.

Selon la police, Gendron avait fait l’objet d’une enquête pour des menaces proférées contre des élèves de son école. En juin 2021, le jeune de 18 ans aurait fait des commentaires menaçants, notamment la possibilité d’ouvrir le feu sur des étudiants lors d’une cérémonie de remise des diplômes.

Malgré le fait que la police était au courant de l’existence de Gendron et a enquêté sur l’affaire, Gendron a été radié comme étant simplement « troublé ».

L’AR-15 qui aurait été utilisé lors de la fusillade a été acheté légalement à New York, ce qui signifie que l’arme n’a pas été confisquée à Gendron lorsqu’il a proféré ses menaces contre ses camarades ou qu’il a réussi à acheter l’arme malgré ses antécédents de des menaces.

Gendron s’est rendu à la police et a été arrêté après le massacre.

Le tireur présumé avait l’air d’avoir l’intention de se suicider lorsque les agents ont réussi à le dissuader. Gendron a ensuite été placé en garde à vue et attend maintenant une enquête et un procès.

L’attaque a laissé une communauté brisée et des groupes marginalisés à travers les États-Unis secoués. Il reste à voir si 13 victimes de cet événement suffiront à forcer une législation pour empêcher que des tragédies inutiles comme celle-ci ne se reproduisent.

Dan O’Reilly est un écrivain qui couvre l’actualité, la politique et la justice sociale. Suivez-le sur Twitter.