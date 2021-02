Budget de l’Union 2021: Mission Poshan 2.0 se concentre sur la santé-bien-être, la nutrition pour lutter contre la malnutrition

Ce programme comprend les services intégrés de développement de l’enfant, les services Anganwadi, Poshan Abhiyaan, le programme pour les adolescentes et le système national de crèche.

Le programme de nutrition supplémentaire et le Poshan Abhiyaan sous le ministère du développement de la femme et de l’enfant ont été fusionnés pour lancer Mission Poshan 2.0 afin de renforcer le contenu nutritionnel, la livraison, la sensibilisation et les résultats, selon le Budget de l’Union annoncé le lundi. Le ministre du Développement des femmes et de l’enfant, Smriti Irani, a déclaré que la mission Poshan 2.0 se concentrera sur le bien-être général du bénéficiaire et qu’une approche intégrée dans la fourniture de services de nutrition renforcera la lutte contre la malnutrition. « La mission POSHAN 2.0, donnant la priorité à 112 districts ambitieux, développera des pratiques qui favoriseront la santé, le bien-être et l’immunité des enfants et des femmes enceintes, faisant ainsi un effort concerté pour éradiquer la malnutrition de ses racines », a tweeté Irani.

Sur les 24 435 crores de Rs alloués au ministère de la WCD, un montant de 20 105 crores de Rs a été attribué à Saksham Anganwadi et Poshan 2.0.

La mission POSHAN 2.0, donnant la priorité à 112 districts ambitieux, développera des pratiques qui favoriseront la santé, le bien-être et l’immunité des enfants et des femmes enceintes, faisant ainsi un effort concerté pour éradiquer la malnutrition de ses racines. #AatmanirbharBharatKaBudget – Smriti Z Irani (@smritiirani) 1 février 2021

« Pour renforcer le contenu nutritionnel, la prestation, la sensibilisation et les résultats, nous fusionnerons le Programme de nutrition supplémentaire et le Poshan Abhiyaan et lancerons la Mission Poshan 2.0. Nous adopterons une stratégie intensifiée pour améliorer les résultats nutritionnels dans 112 districts ambitieux », a déclaré le Ministre des finances Nirmala Sitharaman a déclaré dans son discours sur le budget.

Programme Poshan 2.0 dans un programme-cadre couvrant les services intégrés de développement de l’enfant (ICDS), les services Anganwadi, Poshan Abhiyaan, le programme pour les adolescentes et le système national de crèche.

Les experts de la santé et les ONG ont salué le lancement de Poshan Mission 2.0, affirmant que cela contribuera à lutter contre le problème complexe de la malnutrition, qui dépend de divers facteurs.

Le Dr Sujeet Ranjan, directeur exécutif du Centre pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle de New Delhi, l’a qualifié de «grand pas» pour renforcer la santé publique dans le pays.

« L’France ne combat pas seulement le COVID-19 épidémie, mais lutte également contre la sous-nutrition existante dans le pays. Les données de la NFHS-5 révèlent l’importance de la nutrition plus que jamais, car les indicateurs nutritionnels ne se sont pas bien comportés.

«Nous savons que la malnutrition est une condition complexe qui peut impliquer plusieurs facteurs. Les interventions spécifiques et sensibles à la nutrition devraient être davantage ciblées pour réduire les multiples formes de malnutrition», a-t-il déclaré.

Le budget 2021 a donné une feuille de route pour relancer les efforts déjà engagés pour reprendre l’agenda de la nutrition en mode mission.

Le Dr Sheila Vir, directrice, Nutrition et développement en santé publique, a déclaré que le budget annonçait que la mission Poshan 2.0 ne serait efficace que si l’alimentation et non une simple provision obtient la part du budget.

«La bonne nouvelle dans ce budget 2021 est que l’allocation pour la santé a augmenté, ce qui aura un impact positif sur la nutrition grâce à des améliorations des mesures de santé préventives telles que la vaccination des enfants, des soins prénatals efficaces et des soins aux nouveau-nés grâce au réseau de cliniques de santé et de bien-être qui bénéficient d’un coup de pouce. le budget.

« En outre, le budget fait référence à l’investissement dans l’eau potable, à la rationalisation du PDS et de l’aide à l’agriculture et à l’éducation. Tous ces investissements accrus vont dans la bonne direction pour améliorer la situation nutritionnelle », a déclaré Vir.

Le Dr Jaideep Malhotra, ancien président de la Fédération de la société d’obstétrique et de gynécologie de l’France (FOGSI) et fondateur du Centre d’infertilité de Rainbow IVF, l’a qualifié de budget «bien rédigé» dans des conditions extrêmement difficiles, qui se concentre sur tous les secteurs importants.

« Pour que nous puissions nous lancer vers la normalité, il est pertinent que l’accent mis sur la santé soit d’une importance primordiale et nous ne pouvons que le renforcer, non seulement avec l’infrastructure, la technologie et l’équipement; une attention et un coup de pouce égaux sont nécessaires pour les prestataires de soins de santé, » dit-elle.

L’ONG de défense des droits de l’enfant Save the Children, dans une déclaration, a également salué l’intention de renforcer le contenu nutritionnel, la livraison, la sensibilisation et les résultats avec la fusion du programme nutritionnel supplémentaire et du Poshan Abhiyan pour le lancement de la Mission POSHAN 2.0.

« C’est la bonne étape pour inverser l’impact du COVID-19 sur les besoins nutritionnels des enfants », dit-il.

Cependant, il est important de veiller à ce que les familles et les communautés les plus marginalisées aient la priorité. Dans l’ensemble, l’accent mis sur le renforcement des systèmes de santé, la préparation des systèmes à faire face aux maladies et épidémies futures et une plus grande allocation du budget pour les résultats en matière de nutrition est une évolution positive, a déclaré l’organisme des droits de l’enfant.

Priti Mahara, directrice de la recherche politique et du plaidoyer chez CRY, a déclaré en gardant à l’esprit l’énorme impact créé par le COVID-19 pandémie sur les enfants marginalisés, tandis que le budget de l’Union 2021-22 a souligné à juste titre les problèmes liés à la santé et à la nutrition des enfants et a lancé Saksham Anganwadi et Poshan 2.0.

Le Dr Ketan Bharadva, président de la section d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant de l’Académie indienne de pédiatrie, a déclaré que les allocations majeures au secteur de la santé étaient attendues depuis 2014.

« Maintenant, après la phase de pré-planification des 3 dernières années, les principales activités seront lancées en particulier dans la santé nutritionnelle, donc dans les trois prochaines années, nous verrons une amélioration significative de la santé des citoyens », a déclaré Bharadva.

La Enquête nationale sur la santé de la famille-5 qui a été publié en décembre a présenté un scénario sombre selon lequel la malnutrition a augmenté chez les enfants en 2019-2020 par rapport à 2015-2016 dans 22 États et UT.

Trouvez les gadgets technologiques les plus récents et à venir en ligne sur les gadgets Tech2. Recevez des actualités technologiques, des critiques de gadgets et des évaluations. Gadgets populaires, y compris les spécifications, les fonctionnalités, les prix et la comparaison des ordinateurs portables, tablettes et mobiles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂