Budget de l’Union 2021: les ministères des sciences reçoivent des fonds de plus de 15000 crore Rs

La ministre des Finances, Nirmala Sitharaman, dans son discours sur le budget, a déclaré qu’une «mission en haute mer» serait également lancée.

Le ministère de la Science et de la Technologie a reçu 14 793,66 crores de Rs dans le budget 2021-22, soit une augmentation de 20% par rapport à l’exercice actuel. Par ailleurs, le ministère des Sciences de la Terre (MoES) s’est vu attribuer Rs 1 897,13 crore. Le ministère de la S&T comprend trois départements: le Département de la science et de la technologie (DST), le Département de la biotechnologie et le Département de la recherche scientifique et industrielle (DSIR). Tous ces départements ont joué un rôle clé dans la lutte contre le COVID-19 pandémie dans le pays. Dans le budget 2021-22, la DST a été affectée à 6 067,39 crores de Rs, tandis que la DBT a reçu 3 502,37 crores de Rs et la DSIR à 5 224,27 crores.

En 2020-2021, le ministère de la S&T a reçu 14 473,66 crores de Rs, mais il a finalement été révisé à 11 551,86 crores de Rs. L’allocation de l’exercice précédent était de Rs 12 637,43 crore.

<< Nos océans sont un entrepôt de ressources vivantes et non vivantes. Pour mieux comprendre ce domaine, nous lancerons une mission en haute mer avec un budget de plus de 4 000 crores de roupies sur cinq ans. Cette mission couvrira l'exploration des grands fonds marins et projets pour la conservation de la biodiversité des grands fonds », a-t-elle déclaré.

