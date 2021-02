Budget de l’Union 2021: le DoS a accordé des fonds pour Chandrayaan 3 de l’ISRO, lancement de Gaganyaan, mission en haute mer

Selon FM, quatre Indiens sont en Russie en train de suivre une formation d’astronaute dans le cadre du partenariat conjoint entre l’ISRO et Roscosmos.

Lors de la réunion d’hier sur le budget 2021-2022, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman a abordé divers sujets tels que l’agriculture, la défense, l’économie, les infrastructures, la santé, la science et même l’espace lors de son discours. COVID-19 a fait des ravages dans les délais fixés pour l’Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) et plusieurs missions ont été reportées. Certaines des annonces de Sitharaman ont laissé la communauté scientifique espérer des progrès dans certaines des missions spatiales ambitieuses de l’France, comme Chandrayaan 3 et la première mission de vol spatial humain en France, Gaganyaan.

Le Département de l’Espace (DoS) a reçu 13,949 crores de Rs dans le budget, Rs 8 228 crores dont est destiné aux dépenses en capital. C’est presque 900 crores de roupies de plus que ce qui a été alloué en 2019-20 (13017,61 crores de roupies) et 4449 crores de Rs de plus que ce qui a été alloué au cours de l’exercice 2020-21 (9500 crores de Rs), PTI signalé.

L’ISRO relève du DoS et a présenté son plan pour la prochaine décennie où il prévoit de travailler sur le développement d’un lanceur de poids lourds, d’un étage semi-cryogénique, d’un lanceur réutilisable, d’une propulsion avancée, d’une avionique de nouvelle génération, de matériaux avancés, d’un espace dynamique applications et intégration efficace des services spatiaux ainsi que des missions avancées en sciences spatiales. Il se concentrera également sur trois missions principales – Gaganyaan, Mangalyaan-2 et Shukrayaan.

PSLV-CS51

Le New Space France Limited (NSIL), une entreprise du secteur public nouvellement créée sous DoS, reçoit un budget de Rs 700 crore. Il exécutera la prochaine 53e mission du lancement des lanceurs de satellites polaires (PSLV-CS51). La mission transportera la principale charge utile brésilienne Amazônia-1 et les charges utiles secondaires seront des satellites indiens comprenant Anand, SatishSat et UnitySat.

« Le New Space France Limited, une PSU relevant du Département de l’Espace, exécutera le PSLV-CS51, transportant le satellite Amazonia du Brésil, ainsi que quelques petits satellites indiens », a déclaré la ministre des Finances Nirmala Sitharaman dans son discours sur le budget.

Mission Gaganyaan

Lors de la réunion sur le budget, Sitharaman a fait le point sur la mission Gaganyaan, affirmant que quatre astronautes indiens avaient été envoyés en Russie pour s’entraîner dans le cadre du partenariat conjoint entre l’ISRO et l’agence spatiale russe Roscosmos. Les candidats astronautes ont commencé à s’entraîner au Centre de formation des cosmonautes de Gagarine (GCTC) à partir de février de l’année dernière. Elle a dit que la première mission sans équipage aura lieu en décembre 2021.

Parallèlement à la formation des astronautes, même les chirurgiens de l’ISRO seront formés aux situations médicales liées à l’espace. Le soutien viendra également de la clinique spatiale française spécialisée MEDES (Institut français de médecine et de physiologie spatiales), où la plupart des chirurgiens spatiaux dans le monde sont formés. L’année dernière, un fonctionnaire de l’ISRO m’a dit, « Les chirurgiens spatiaux indiens se rendront également en France l’année prochaine une fois le coronavirus la situation s’améliore. «

Selon un PTI rapport, le mandat de Gaganyaan stipule que deux missions sans équipage doivent être entreprises avant une mission habitée. L’ISRO voulait envoyer des Indiens dans l’espace avant que le pays n’achève sa 75e année d’indépendance. Cependant, avec le COVID-19 pandémie mettant les choses à l’arrêt puis ralentissant les progrès, les délais devaient changer.

Auparavant, les missions sans pilote devaient d’abord être lancées en décembre 2020, puis en juillet 2021, la première mission habitée devant être lancée en décembre 2021. Cependant, maintenant, le premier lancement sans équipage aura lieu en décembre 2021 en repoussant les délais. La mission avec équipage devrait désormais se dérouler jusqu’en 2022.

La mission Gaganyaan est la première mission de vol spatial humain de l’France sur l’orbite terrestre basse (LEO) et aura trois astronautes masculins envoyés dans l’espace pour une période de cinq à sept jours. Le crore Rs 10 000 utilisera la fusée GSLV MkIII pour les lancer dans l’espace, et il est actuellement en cours de modification pour soutenir les êtres humains dans l’espace.

Chandrayaan 3

Le ministre des Finances a également fait une brève mention de la mission de la troisième lune – Chandrayaan-3. Elle a dit: « 2021 sera l’année de Chandrayaan-3 ». Ce sera le successeur de la mission Chandrayaan-2 lancée en juillet 2019 et censée atterrir de l’autre côté de la lune, mais l’atterrisseur a perdu la communication et s’est écrasé à la place.

Chandrayaan 2 comprend un module d’atterrissage-rover et un orbiteur qui remplit actuellement ses fonctions scientifiques. Cette mission est également censée démarrer cette année, mais l’agence spatiale indienne n’a fourni aucun calendrier réel. Chandrayaan 3 aura des composants similaires – un atterrisseur et un rover – à l’exclusion de l’orbiteur car il fonctionne bien. Cela signifie également que la mission coûtera beaucoup moins cher – environ 6,15 milliards de roupies, par rapport à Chandrayaan 2 qui a fait reculer l’ISRO de 9,7 milliards de roupies.

La troisième mission lunaire se posera dans le bassin d’Aitken, sur le satellite naturel de la Terre, qui est un emplacement important pour toute future habitation lunaire durable.

Afin de garantir que l’atterrisseur parvienne en toute sécurité et que le rover ait une chance de se battre, l’ISRO ne néglige aucun effort. Il a construit un bassin de cratère lunaire factice dans un village de Bangalore pour permettre à l’atterrisseur de pratiquer sa descente. On pense que ce projet leur a coûté au moins Rs 24,2 lakhs, selon les sources, mais aucun mot officiel n’est venu de l’ISRO sur le coût du projet.

Mission océanique profonde

Le gouvernement a alloué 4 000 crores de roupies pour mener des projets d’enquête sur les océans profonds, ce qui signifie qu’ils étudieront les océans depuis l’espace et aideront à la conservation de la biodiversité marine et océanique au cours des cinq prochaines années.

Sitharaman a déclaré: « Nos océans sont un entrepôt de ressources vivantes et non vivantes, pour comprendre ce domaine, nous lancerons une mission dans les océans profonds avec une dépense budgétaire de plus de 4 000 crore de roupies sur cinq ans. »

