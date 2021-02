Budget 2021: le gouvernement augmente les droits d’importation sur les pièces de téléphones mobiles et les chargeurs

01 févr.2021 17:07:59 IST

Le gouvernement a proposé lundi d’imposer des droits d’importation sur les composants des téléphones mobiles et des chargeurs, afin d’améliorer la valeur ajoutée locale, une mesure qui pourrait avoir un impact marginal sur les prix des téléphones portables. Le ministre des Finances Nirmala Sitharaman a annoncé la révision de 400 exemptions de droits de douane, y compris celles applicables sur le segment des appareils mobiles. « Pour une plus grande valeur ajoutée domestique, nous retirons quelques exemptions sur une partie des chargeurs et des sous-parties de mobiles. En outre, certaines parties du tarif mobile passeront d’un taux nul à un taux modéré de 2,5 pour cent », a déclaré Sitharaman.

Elle a ajouté que la politique des droits de douane doit avoir un double objectif: promouvoir la fabrication nationale et aider l’France à accéder à la chaîne de valeur mondiale et à mieux exporter.

« L’idée maîtresse doit maintenant être un accès facile aux matières premières et des exportations de valeur ajoutée », a déclaré Sitharaman.

Le gouvernement a proposé un droit de douane de 2,5% sur l’assemblage de cartes de circuits imprimés (PCBA), communément appelés carte mère, module de caméra, connecteurs, pièces et sous-pièces pour fabriquer une batterie au lithium-ion et une batterie à partir du 1er avril.

Il est proposé que le droit d’importation sur les PCBA pour la fabrication de tout chargeur soit porté à 15 pour cent, contre 10 pour cent imposé plus tôt avec effet au 2 février.

Le ministre des Finances a annoncé le retrait de l’exonération des droits sur les composants utilisés pour les chargeurs mobiles et leur a imposé un droit de 10 pour cent à compter du 2 février.

Le directeur associé de Counterpoint Research, Tarun Pathak, a déclaré qu’il pourrait y avoir une augmentation des prix à court terme ou une augmentation modeste, car la plupart de ces sous-composants ont déjà des fournisseurs locaux.

En outre, le taux concessionnel du droit de douane de base sur les cartouches d’encre, l’assemblage de ruban, l’assemblage d’engrenage à ruban et le chariot d’engrenage à ruban destiné à être utilisé dans les imprimantes pour ordinateurs a été retiré.

Pankaj Mohindroo, président de l’Association cellulaire et électronique de l’France, a déclaré que le secteur de la téléphonie mobile et de l’électronique aurait dû être épargné par la suppression générale des exemptions là où il y avait un droit d’importation de zéro pour cent.

«Aucun droit de douane ne signifie pas une imposition nulle. Ces intrants souffrent également de 18% de TPS (taxe sur les produits et services).

« Cette augmentation va également à l’encontre de la consultation menée avec l’industrie et des recommandations du ministère concerné et des experts », a déclaré Mohindroo.

Il a dit que le programme de fabrication progressive (PMP) ne fonctionnait pas et que les exportations étaient faibles, ce qui a propulsé l’incitation liée à la production (PLI) dans un souci de compétitivité pour lutter contre les handicaps.

« Cette série de droits nous amène à revenir en arrière sur la présentation des exportations d’électronique. Nous demandons au gouvernement de maintenir le statu quo », a déclaré Mohindroo.

Le régime PMP a été notifié en 2016. Il contient des dispositions pour l’intervention des droits afin de stimuler l’écosystème de fabrication mobile dans le pays sur mobile et en conséquence des changements dans la structure des droits ont été apportés au budget.

« Il y a une grande marge de manœuvre pour localiser la valeur ajoutée dans ces domaines (composants sur lesquels des droits ont été imposés). Nous voyons que le gouvernement a pour objectif d’augmenter la valeur ajoutée dans le pays pour le secteur manufacturier.

« Rendre l’France autonome et compétitive à la fois peut conduire le gouvernement à ne pas exempter totalement le secteur de l’impôt », a déclaré Pathak.

