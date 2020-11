Buddy Holly Biopic Clear Lake ajoute Nelly, Colin Hanks et Diane Guerrero

Le casting du prochain biopic de Buddy Holly Clear Lake prend forme, puisque trois nouveaux noms viennent d’être ajoutés au projet. Après la brève vie et la carrière de la légendaire superstar du rock and roll, le film mettra en vedette l’acteur irlandais Ruairi O’Connor (La princesse espagnole) comme Buddy Holly. Il a depuis été rapporté que O’Connor serait rejoint par l’artiste hip hop Nelly, Colin Hanks (Jumanji: le prochain niveau) et Diane Guerrero (Orange est le nouveau noir) dans d’autres rôles importants.

Nelly jouera le chanteur de « Johnny B. Goode » Chuck Berry dans Clear Lake. Célèbre pour son travail de rappeur, il est également apparu dans de nombreux films et émissions de télévision au fil des ans. Son rôle d’évasion en tant qu’acteur est venu dans le film de football de 2005 La plus longue cour aux côtés de Chris Rock et Adam Sandler. Après avoir joué dans sa propre série télé-réalité, Nellyville, Nelly a continué à jouer dans la série mockumentary Vrais maris d’Hollywood. Plus récemment, il a participé à la 29e saison de la série de concours de danse Danser avec les étoiles et est actuellement l’un des finalistes en lice pour gagner.

Colin Hanks a également été choisi pour le rôle de Norman Petty, le «directeur et producteur brillant mais souvent dominant» de Holly. Il a joué dans des films comme Orange County, King Kong, et le Jumanji redémarrer des films ainsi que des rôles dans des émissions de télévision comme Dexter, Fargo, et Bande de frères. Son casting en tant que manager d’une icône de la musique des années 50 est par coïncidence très similaire au rôle que son père Tom incarnera dans le prochain film de Baz Luhrmann. Elvis biopic, qui co-met en vedette Tom dans le rôle du colonel Tom Parker, le manager d’Elvis Presley.

Pendant ce temps, Diane Guerrero jouera Maria Elena Holly, la veuve de Buddy. Elle est bien connue pour son rôle d’évasion sur Orange est le nouveau noir en tant que détenue condamnée Maritza Ramos et a depuis joué le rôle de Crazy Jane dans la série DC Universe Patrouille du destin. Maria, maintenant âgée de 87 ans, détient les droits sur le nom et les marques de Buddy, travaillera également directement avec le projet en tant que productrice associée pour Clear Lake aux côtés de Stephen Easley et Peter Bradley Jr. de la Buddy Holly Educational Foundation.

Avec un look unique et une voix pas comme les autres, Buddy Holly a pris d’assaut le monde de la musique lorsqu’il a commencé à sortir des chansons à succès à la fin des années 50. Certains de ses succès les plus célèbres incluent «Rave On», «That’ll Be the Day» et «Peggy Sue». Malheureusement, sa carrière s’arrêta brutalement au moment même où une grande renommée arrivait lorsque Holly mourut dans un accident d’avion à Clear Lake, Iowa, le 2 février 1959. Appelé le «jour où la musique mourut», le crash aussi a pris la vie de ses collègues chanteurs de rock Ritchie Valens et JP « The Big Bopper » Richardson avec le pilote Roger Peterson.

Gary Busey a été le premier acteur à jouer Buddy sur grand écran quand L’histoire de Buddy Holly est sorti en salles en 1978. Marshall Crenshaw est également apparu plus tard comme Buddy dans la Bamba, le biopic à succès suivant Lou Diamond Phillips dans le rôle de Ritchie Valens. Pas encore de mot sur quand Clear Lake sortira avec Ruairi O’Connor en tant que prochain acteur sur grand écran à enfiler les lunettes à monture de corne familières du chanteur. Cette nouvelle nous vient de Variety.

Sujets: Clear Lake