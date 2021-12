Bubble Trailer révèle un monde d’anime avec des bulles qui modifient la gravité

Netflix vient de sortir une bande-annonce pour Bulle, un tout nouvel anime en direction du service de streaming en avril. Le nouveau film d’animation passionnant se déroule dans un Tokyo alternatif où les lois de la gravité ont été brisées en raison de bulles qui manipulent cette force de la nature. Vous pouvez regarder la nouvelle bande-annonce ci-dessous.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « L’histoire se déroule à Tokyo, après que des bulles qui ont brisé les lois de la gravité aient plu sur le monde. Coupée du monde extérieur, Tokyo est devenue un terrain de jeu pour un groupe de jeunes qui ont perdu leur famille , agissant comme un champ de bataille pour les batailles d’équipes de parkour alors qu’elles sautent d’un bâtiment à l’autre. Hibiki, un jeune as connu pour son style de jeu dangereux, fait un mouvement imprudent un jour et s’effondre dans la mer qui déforme la gravité. Sa vie est sauvée par Uta , une fille aux pouvoirs mystérieux qui apparaît soudainement. Le couple entend alors un son unique audible par eux seuls. Pourquoi Uta est-elle apparue avant Hibiki ? Leur rencontre mène à une révélation qui va changer le monde. »

« Je travaille tranquillement sur ce projet depuis de nombreuses années, mais je suis heureux de le dévoiler enfin », a déclaré le réalisateur Tetsuro Araki dans un communiqué. « J’ai fait ce que je fais le mieux au mieux de mes capacités aux côtés de nombreux visages familiers. De nombreuses images passionnantes ont fait surface. J’espère que vous apprécierez ce que nous avons créé ! J’espère que je pourrai aussi emmener tout le monde dans des endroits encore plus inattendus cette fois. J’ai hâte de le partager avec tout le monde ! »

Le scénariste Gen Urobuchi a ajouté: « Tout a commencé par vouloir faire quelque chose d’intéressant avec M. Araki. J’ai pensé à jouer avec une histoire de sirène typique: au lieu qu’une fille finisse en bulles après être tombée amoureuse, pourquoi ne pas faire tomber une bulle amoureux et se transformer en fille ? Avec cette idée en tête, nous avons formé une très bonne équipe, à commencer par M. Obata. Ce fut une expérience passionnante où toutes ces « bulles » se sont réunies pour créer une « vague » géante. ‘ »

La nouvelle fonctionnalité d’anime rassemble certains des créateurs les plus populaires et les plus talentueux, avec le réalisateur Tetsuro Araki et WIT Studio, les forces derrière le très populaire L’attaque des Titans animé. Bulle présente un scénario de Gen Urobuchi (Puella Magi Madoka Magica), dessins de personnages de Takeshi Obata (Menace de mort) et musique de Hiroyuki Sawano (Promare).

Cela fait partie d’une stratégie globale visant à apporter plus d’anime à Netflix. Ils ont précédemment annoncé un partenariat avec Production IG et BONES, et cela inclut à la fois Production IG et son studio d’animation sœur, Wit Studio. Wit Studio sortira également l’anime original vampire dans le jardin en 2022 sur Netflix. Parmi les autres nouveaux titres d’anime à venir sur Netflix l’année prochaine, citons Armée des morts : Lost Vegas, Cyberpunk : Edgerunners, Maison à la dérive, et Ultraman saison 2. Il y aura également plus de contenu d’anime produit pour Le sorceleur après la sortie de l’anime tie-in Le sorceleur : le cauchemar du loup​​​​​​​.

