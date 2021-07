Bubba Wallace annonce ses fiançailles avec sa petite amie de longue date — regardez les belles photos !

Bubba Wallace a mis une bague dessus !

Vendredi, le pilote NASCAR a annoncé ses fiançailles avec sa petite amie de longue date Amanda Carter sur les réseaux sociaux.

Wallace a posté plusieurs photos adorables de l’occasion spéciale sur Instagram, dont l’une de lui-même se mettant à genoux devant une cascade, avec la légende : « Soooooo ouais… Je ne sais pas pourquoi j’ai attendu si longtemps !! Voici pour toujours bébé, je t’aime @amandacarter17 !!”

Sur Twitter, le joueur de 27 ans a ajouté : « L’attente est terminée !! C’est pour toujours ! Pour toujours et à jamais! »

Carter a partagé la nouvelle sur son Instagram avec une photo de la montre montrant sa bague de fiançailles et Wallace la pointant du doigt avec la simple légende, « Il a fait du bien 🥰 »

Wallace et Carter étaient tout sourire après que Wallace ait posé la question. Ray Duker / @rayduker / Instagram

Wallace et Carter sont ensemble depuis 2016 et partagent fréquemment des photos de leur vie sur les réseaux sociaux. De nombreux fans et supporters étaient donc ravis de féliciter l’heureux couple et de leur souhaiter bonne chance.

La célèbre légende de NASCAR Dale Earnhardt Jr. n’a pas tardé à commenter une heure après que Wallace a annoncé la nouvelle, publiant simplement trois emoji qui applaudissent.

« Félicitations mon frère », a écrit le quart-arrière des Cardinals de l’Arizona Kyler Murray.

« C’est à peu près l’heure !! Beaucoup d’amour à tous les deux 🤘🏼🤘🏼 », a ajouté le batteur de Fit for a King, Jared Easterling.

En octobre 2017, Wallace, qui est né Darrell Wallace Jr., a été officiellement présenté en tant que pilote de l’équipe NASCAR, faisant de lui le premier pilote noir à participer à plein temps à la Coupe.

En juin dernier, Wallace a été mis sous les projecteurs lorsqu’un membre de son équipe a signalé à NASCAR qu’un nœud coulant avait été placé dans son garage à Talladega Superspeedway. Après la découverte, les pilotes et les équipages ont poussé la voiture de Wallace à l’avant de la route des stands en signe de solidarité, avant la course GEICO 500.

Un jour après la course, une enquête du FBI a conclu que le nœud coulant présumé était une corde à tirer avec une boucle située sur une porte basculante et qui se trouvait dans le garage depuis la dernière course de Talladega l’automne précédent en 2019.

Dans une interview avec Craig Melvin de 45secondes.fr pour la série « Inspiring America » ​​dédiée aux personnes qui ont eu un impact positif sur leurs communautés, Wallace dit qu’il ne voit pas la race quand il s’agit de course.

« L’affaire Black, White, je ne l’ai jamais vue. Toujours pas. Wallace dit en discutant de la composition raciale des fans et de l’équipage de NASCAR. «Ce ne sont que des pilotes. Je n’avais pas besoin de représentation pour faire partie du sport. La prochaine chose que vous savez que vous êtes ici. Vous êtes au niveau de la Coupe.