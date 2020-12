BTS: V sort une nouvelle chanson solo intitulée «  Snow Flower  » alors que les fans attendent sa mixtape

Ces derniers jours ont été chargés pour les membres du BTS et de l’ARMY. Quelques heures seulement après que Jimin a sorti sa chanson solo «Christmas Love» le 24 décembre, V de BTS a sorti une chanson intitulée «Snow Flower» à minuit KST le 25 décembre.

Les fans de BTS savaient que V prévoyait de sortir quelque chose le 25 décembre mais ne savaient pas si le chanteur prévoyait de sortir une chanson de Noël, un single de sa prochaine mixtape ou toute sa mixtape. Il s’avère que la sortie en question était une chanson de vacances parfaitement synchronisée.

V de BTS | Les JNS / Imazins Chosunilbo via Getty Images

V a sorti une nouvelle chanson le 25 décembre

Avant de sortir «Snow Flower», V a laissé entendre sur Weverse qu’il prévoyait de sortir quelque chose à minuit KST le 25 décembre. Les fans ont commencé à spéculer que l’indice pourrait avoir quelque chose à voir avec la prochaine mixtape de V, car V en partageait des extraits au cours des derniers mois.

Suite à son allusion, V a sorti « Snow Flower » avec son ami Peakboy. La chanson a été écrite et produite par V et Peakboy et explique comment la neige peut aider à améliorer l’ambiance de la saison des fêtes en apportant une chaleur joyeuse aux mois froids.

V a publié la chanson pour remonter le moral des fans de BTS

Sur le blog de BTS, V a écrit une note spéciale pour les fans de BTS et a expliqué pourquoi il avait décidé de sortir la chanson. Le chanteur a expliqué qu’il sentait que plus de gens étaient aux prises avec l’anxiété et la dépression cette année, et il voulait essayer d’atténuer cela pour les fans si possible.

«Depuis que ma mixtape a été retardée, je me suis excusé auprès de l’ARMY, alors j’ai créé cette chanson à la hâte», a écrit V sur le blog selon Soompi. «Je pense que beaucoup de gens doivent avoir l’impression que le temps s’est arrêté cette année, et je pense aussi qu’il doit y avoir beaucoup de gens qui se sentent plus anxieux et déprimés à mesure qu’ils se rapprochent de la fin de l’année. J’espère qu’au moins pour aujourd’hui, des fleurs blanches tomberont dans votre cœur et que vous ressentirez tous au moins un peu de chaleur et de bonheur.

Les fans de BTS adorent la nouvelle chanson de V

Dès que V a sorti «Snow Flower», ARMY ne pouvait pas en avoir assez de la chanson. Avec les paroles, la production, la voix de V et l’inclusion de Peakboy, la chanson s’est avérée être un succès auprès des fans.

«La musique de Taehyung est si froide. Il va vraiment de mieux en mieux avec son travail en solo. Ses chansons ont toutes de si bonnes mélodies. Sa voix a cette qualité profonde mais sensuelle comme s’il chuchotait presque pour vous amener à vous rapprocher et à écouter plus attentivement », a écrit un fan sur Reddit.

«C’est une chanson de Noël tellement parfaite. J’adore les vibrations RnB, la guitare joue sur le rythme décalé. Ces harmonies soudaines et épaisses entre les lignes de Peakboy. La voix de Taehyung est un whisky fumé, avec des notes de cerise. Et je dois dire que les vers de Peakboy ne sont que des perfections. Quelle chanson », a écrit un utilisateur de Reddit.

«Ahhh, Tae. Il a le timbre vocal le plus riche, parfait pour des airs de Noël comme celui-ci. J’adore la chanson et la fonctionnalité de Peakboy à ce sujet est incroyable! Je vais fredonner toute la journée », a écrit un fan sur Reddit.

Ce que cela signifie pour la mixtape de V

Pour le moment, les fans de BTS n’ont aucune idée de la date de sortie de la mixtape de V. Cependant, les fans savent qu’il faut s’attendre à l’inattendu lorsqu’il s’agit de la sortie de musique solo des membres.

Dans sa note aux fans, V a mentionné que la sortie de sa mixtape est actuellement retardée. À l’approche de l’anniversaire de V, certains fans soupçonnent qu’il pourrait être publié le 30 décembre, mais seul le temps le dira. Jusque-là, ARMY a «Snow Flower» à apprécier.