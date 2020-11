BTS révèle les sous-unités pour « BE »

Depuis des semaines, les fans relient des indices sur BTSles nouvelles sous-unités de, mais maintenant le secret est enfin révélé!

Lenika Cruz, rédacteur en chef chez L’Atlantique, a partagé les détails d’un nouveau communiqué de presse de Divertissement à grand succès sur Twitter. Cela comprend une liste de sous-unités pour le nouvel album de BTS, ÊTRE.

«Life Goes On» sera un morceau de hip-hop alternatif avec des «sons de guitare acoustique sentimentale». Selon le communiqué de presse, les paroles « Fait écho à un message réconfortant face à des virages inattendus et à des perturbations brusques » est « Livré par la voix émotionnelle de BTS. »

«Fly to My Room» met en vedette deux rappeurs (Suga et J-Hope) et deux chanteurs (Jimin et V).

«Blue & Grey» est un « Ballade pop remplie de guitare » avec les sept membres.

«Telepathy» et «Dis-easy» ont également les sept membres, mais chaque chanson a un son complètement différent. «Telepathy» a été décrit comme une chanson « Rempli de rythme funky », tandis que «Dis-easy» est un morceau de «hip-hop old school» qui pourrait être similaire aux premiers travaux de BTS.

« Stay » est un morceau pour le rappeur RM et chanteurs Jin et Jungkook.

Quant à «Skit», il perpétuera la tradition des sketches (conversations enregistrées) des albums précédents de BTS. Selon le communiqué de presse, ce sera un « Enregistrement éclatant » des conversations de BTS sur le Panneau d’affichage « Hot 100 « et » Dynamite « à partir du moment où ils ont été en tête du classement.