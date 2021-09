BTS réalisé à l’ONU et tendance

La 76e session du Assemblée des Nations Unies Elle s’est déroulée à New York où des sujets tels que la santé, le COVID-19, l’alimentation mais aussi le problème de la consommation d’énergie et ses conséquences sur le changement climatique ont été abordés. Dans ce contexte, le groupe k-pop sud-coréen, Bts, a participé à la rencontre des dirigeants mondiaux laissant un important précédent pour la jeunesse et éblouissant avec une performance musicale.







Profitant de leurs réseaux sociaux, Organisation des Nations Unies partagé un peu de ce que ces artistes ont fait à leur siège. Les sept membres du groupe musical primé au MTV VMA 2021 ont offert une présentation qui a révolutionné les personnes présentes avec leur thème Permission de danser.

BTS et un message important à l’ONU

Le président de la Corée du Sud, Lune Jae-in, réfléchi sur les objectifs de développement durable que l’humanité vise. En ce sens, il a exprimé : «Vous n’avez pas seulement à voir l’avenir comme un endroit sombre. Il y a beaucoup de gens qui luttent pour trouver des solutions« . J espère a ajouté que « Nous sommes tous d’accord pour dire que le changement climatique est un gros problème, mais en trouver un la solution commune n’est pas facile« .

Concernant la santé, les membres du groupe ont fait référence aux restrictions qu’ils ont dû vivre en raison de la pandémie de COVID-19 et ont assuré que les sept membres du groupe sont vaccinés. « Les décisions que nous prenons sont importantes pour les autres « , ont glissé les artistes, précisant leur position sur l’importance de se faire vacciner contre le coronavirus.

ce n’est pas la première fois Bts démontre un engagement profond envers des objectifs importants et une conscience sociale à célébrer. Les membres du groupement sont associés au Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance depuis 2017. Ils ont soutenu la campagne « Aimez-vous, parlez pour vous-même« qui cherche à mettre fin au harcèlement et à promouvoir l’estime de soi.