BTS réagit à l’idée qu’ils « ont fait la K-Pop Mainstream »

À BTSde Questions et réponses de clôture pour la presse pour ÊTRE, RM et J-Hope répondre à une question sur l’entrée de la K-Pop dans le courant dominant de la musique pop internationale.

Le 1er septembre, «Dynamite» est devenu la première chanson BTS à faire ses débuts au n ° 1 sur Panneau d’affichagele graphique «Hot 100». Cela a fait de BTS le premier acte sud-coréen de l’histoire à être en tête du classement. «Dynamite» a conservé sa première place pendant deux semaines consécutives, puis a repris la première place pour sa cinquième semaine.

Cette étape est une réalisation historique pour BTS, mais aussi pour la K-Pop dans son ensemble. Interrogé sur leur succès grand public, RM a parlé de l’expansion des frontières de K-Pop et de ce que signifie être une star de la K-Pop aujourd’hui.

«Quelles sont les limites de la K-Pop?» il a dit. «Est-ce toujours de la K-Pop même si des chanteurs coréens ont chanté sans précédent en anglais? Les frontières de la K-Pop s’élargissent parce que le marché de la K-Pop se développe. «

À son avis, la nouvelle définition de K-Pop est en débat, mais il pense que la victoire de BTS «Hot 100» n’est pas le fruit du hasard.

Les limites de la K-Pop doivent être discutées et de nombreuses conversations doivent avoir lieu pour arriver à une bonne réponse. Mais à mon avis personnel, je ne pense pas que le n ° 1 du «Hot 100» puisse être atteint par la chance ou la fortune. C’est une chose très difficile à atteindre. Par conséquent, nous pensons sincèrement qu’il s’agit d’un événement honorable et miraculeux pour nous. – RM

BTS espère que leur succès donnera à d’autres artistes, en particulier des artistes moins connus, plus d’opportunités de s’introduire dans le courant dominant. Pour BTS, le plus important pour eux est de créer une musique significative en se souvenant et en adoptant leur identité.

Nous pensons que nous pourrions être confrontés à un problème d’identité car nous ne pouvons même pas rencontrer nos fans. Cependant, afin de créer des résultats significatifs, nous devons nous rappeler qui nous sommes et où nous en sommes, et obtenir de meilleurs résultats, y compris sur le marché pop américain, GRAMMYs. Donner du réconfort et des chansons significatives aux gens du monde entier qui écoutent notre musique sera la meilleure chose que nous puissions faire en tant qu’artistes. – RM

J-Hope a également pesé sur cette question. Il considère que «Dynamite» est une question de destin; chaque étape du parcours musical de BTS les y a conduits.

[I don’t know if this is] une réponse claire, mais nous avons rencontré «fatalement» «Dynamite». Alors que nous avons fait ce que nous étions censés faire, et ce que nous voulons faire maintenant, toutes ces circonstances nous ont permis de rencontrer notre chanson. – J-Hope

Regardez les questions-réponses ici: