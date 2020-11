BTS réagit à la nomination de «Dynamite» pour les GRAMMY 2021

BTS est nominé pour un GRAMMY prix, et ils ne pourraient pas être plus excités à ce sujet!

Le 24 novembre GRAMMY.com a annoncé la liste des nominés pour 2021. «Dynamite» est nominé pour la «Meilleure performance du duo / groupe pop» aux côtés de «Un Dia (One Day)» par J. Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny, et Tainy, «Intentions» par Justin Bieber (exploit. Quavo), «Rain On Me» par Lady Gaga avec Ariana Grande, et «Exile» par Taylor Swift (exploit. Bon Iver).

Sur Twitter, V, Jungkook, RM, et Jimin a partagé deux clips d’eux-mêmes en train de regarder les annonces de nomination via un flux en direct. Quand «Dynamite» a été appelé, ils ont sauté du canapé, applaudissant sauvagement et crié: «BTS!».

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Même leur légende de tweet ne pouvait pas contenir son excitation!

BTS a suivi ce tweet avec un merci sincère à ARMY pour avoir fait de leur rêve une réalité. “Nous remercions tout le monde d’avoir écouté notre musique et d’avoir sympathisé avec elle pendant une période aussi difficile,” ils ont écrit. «Plus important encore, c’est notre ARMÉE qui a créé le miracle de faire de nous des artistes nominés aux GRAMMY. Merci toujours et nous vous aimons. Merci @RecordingAcad pour ce grand honneur! »

힘든 시기, 우리 의 음악 을 들어 주시고 공감 해주신 모든 분들께 감사 합니다. 무엇 보다 그래미 후보 아티스트 라는 기적 을 만들어 주신 건 아미 여러분 입니다. 늘 감사 하고 사랑 합니다.

Merci @RecordingAcad pour ce grand honneur! – 방탄 소년단 (@BTS_twt) 24 novembre 2020

Une demi-heure plus tard, BTS a partagé une autre vidéo de leur réaction filmée en noir et blanc. «Un angle différent», la légende dit.

다른 앵글 .. pic.twitter.com/1i0jEhWXmL – 방탄 소년단 (@BTS_twt) 24 novembre 2020

Félicitations, BTS!