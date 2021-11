BTS obtient son premier triple platine grâce à « Dynamite »

Le groupe sud-coréen BTS continue d’accumuler des records impressionnants avec leur incursion dans la langue anglo-saxonne, faisant de leur single « Dynamite » leur première chanson à obtenir une triple certification platine aux États-Unis par le biais de la « Recording Industry Association of America » ​​​​(RIAA).

Ce lundi 1er novembre, le comité RIAA a indiqué que les membres de BTS ont réussi à ce que leur chanson sortie en 2020 puisse atteindre plus de 3 millions de ventes certifiées, reproductions et téléchargements légaux compris.

Comme si cela ne suffisait pas, les stars de la kpop ont également réussi à obtenir des certifications Gold et Platinum pour « Life Goes On » et « Be », deux de leurs chansons entièrement chantées en anglais. Selon les critères de cette organisation, une chanson doit dépasser les trois millions d’unités pour recevoir le triple platine.

Alors que les unités Platinum Disc nécessitent un total de 1 million de ventes, la certification Gold nécessite 500 000 unités vendues. Les unités sont mesurées à travers les ventes d’albums physiques ou numériques, ainsi que les reproductions audio et vidéo sur les plateformes numériques.

Plus tôt cet été, il a été confirmé que « Dynamite » avait réussi à rassembler près d’un milliard de flux sur Spotify, devenant ainsi le premier morceau d’un artiste sud-coréen à atteindre cette marque. Le morceau a également remporté la première nomination aux Grammy Awards de BTS, concourant dans la catégorie « Meilleur duo pop / performance de groupe », perdant face à Lady Gaga et Ariana Grande pour le morceau « Rain On Me ».

Avant « Dynamite », BTS a sorti d’autres chansons en anglais comme « Butter ». « Mic Drop », « Boy With Luv » ou « Idol ». Sa plus récente collaboration avec des artistes occidentaux a été réalisée avec Coldplay sur la chanson « My Universe », qui fait partie de « Music of the Spheres », le neuvième album du groupe pop rock britannique.