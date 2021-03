BTS obtient la certification Double Platine avec «Dynamite»

Ces dernières années, nous avons vu comment les exposants de la K-pop ont réussi à se faufiler dans l’industrie du divertissement musical, en étant Bts, groupe nominé lors de la dernière cérémonie du Grammy, l’un des principaux cas, ayant récemment remporté une double certification platine aux États-Unis pour son single »Dynamiter».

Hier (17 mars), le RIAA (acronyme de Recording Industry Association of America) a annoncé via les réseaux sociaux que les artistes asiatiques ont officiellement reçu les certifications d’or, de platine et de double platine grâce à ce single, les félicitant pour cette réalisation.

Dans États Unis, recevoir une certification platine implique d’avoir vendu 2 millions d’unités en un seul exemplaire, ce qui comprend également des reproductions en streaming et des téléchargements numériques.

«Dynamite» est le quatrième single du groupe à obtenir la certification platine et le premier à le recevoir deux fois. Les trois autres sujets sont ‘MIC Drop‘,’Garçon avec amour«Y»Idole». Le groupe possède également deux albums certifiés platine: ‘Aimez-vous: réponse«Y»Carte de l’âme: 7».

Récemment, ‘Dynamiter‘a également atteint le Livre Guinness des records pour avoir « le plus grand nombre de téléspectateurs simultanés lors de la première d’une vidéo YouTube » avec près de trois millions de téléspectateurs, en plus d’avoir le titre de « Vidéo musicale YouTube la plus regardée en 24 heures » et » YouTube Music Video le plus regardé dans 24 groupes de k-pop ».

La première participation à la carrière du groupe à la cérémonie des Grammy Awards a été réalisée avec ce single, recevant les nominations pour « Meilleur Duo Pop ou Performance de Groupe », perdant face à Dame gagay votre collaboration avec Ariana Grande dans le sujet ‘Pluie sur moi». C’était la première nomination qu’un artiste ou un groupe de k-pop ait reçu dans l’histoire du prix.

Plus tôt ce mois-ci, Bts a reçu la reconnaissance de l’acte le plus rentable de toute l’année 2020 par la Fédération internationale de l’industrie phonographique. grâce à l’album « Carte de l’âme: 7».