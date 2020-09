BTS: La nouvelle vidéo “IONIQ” des superstars de la K-Pop est arrivée

02.09.2020 à 09h14

La nouvelle vidéo “IONIQ: I’m On It” des superstars coréennes de BTS est en ligne depuis quelques heures!

Il y a quelques jours à peine, ils sont devenus le premier groupe sud-coréen à se hisser au premier rang du Billboard Singles Chart, après avoir remporté quatre MTV Video Music Awards.

Collaboration avec Hyundai

Le constructeur automobile Hyundai coopère depuis un certain temps avec les superstars du BTS. Le lancement du nouveau modèle électrique IONIQ est maintenant célébré avec la sortie du morceau spécialement produit “IONIQ: I’m On It”. Un morceau accrocheur avec le son pop caractéristique et polyvalent et les mélodies raffinées de BTS. Le texte réfléchi explore habilement les sentiments que les fans peuvent ressentir avec IONIQ.

Les membres du célèbre groupe de pop incarnent les émotions aux multiples facettes. Nouveauté & Fraîcheur (V), Aventure & Challenge (Jung Kook), l’Inner Self (RM), Hope & Courage (SUGA), Emotion (Jimin), Creativity & Inspiration (j-hope) et Ambition (Jin).

Le groupe de sept membres fait désormais partie intégrante des charts internationaux. La sortie du morceau “IONIQ: I’m On It”, qui ne dure que 2h30 et donc extrêmement compatible avec Spotify, est une démarche marketing intelligente. Avant cela, Madonna et The Weekend, entre autres, avaient déjà annoncé des films et des clips spéciaux pour BMW et Mercedes.

L’objectif: faire connaître la marque IONIQ avec un morceau spécialement produit, divertissant et positif par l’un des plus grands artistes au monde.

Clip commercial sous forme de vidéo musicale

BTS explique: «Le changement commence toujours lentement, mais nous avons vraiment le sentiment que beaucoup de choses se passent en termes de technologies respectueuses de l’environnement. [Wir] croyez qu’un jour vous regarderez en arrière et réaliserez que IONIQ a été l’un des premiers pas dans cette direction. Nous aimons l’idée que si vous travaillez dur, vous pouvez créer de nouvelles opportunités et récolter les fruits de vos efforts. Nous avons eu beaucoup de plaisir à tourner. Cela faisait longtemps qu’aucune publicité de style clip vidéo n’avait été produite – cela ne ressemblait pas du tout à un tournage publicitaire, mais plutôt à un tournage vidéo. “

Ce sont des BTS

BTS signifie «Bangtan Sonyeondan» ou «Beyond the Scene» – et c’est le nom d’un boys band sud-coréen qui a conquis le cœur de millions de fans à travers le monde depuis leurs débuts en 2013.

Les membres de BTS sont RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V et Jung Kook. Avec leur musique authentique et autoproduite, leurs concerts de classe mondiale et leur relation extraordinaire avec leurs fans, le groupe a battu de nombreux records et s’est imposé comme des superstars mondiales absolues.

Des actions comme leur campagne LOVE MYSELF et le discours “ Speak Yourself ” à l’ONU ont eu un impact extrêmement positif et BTS a donc mobilisé des millions de fans dans le monde entier (appelé ARMY), a dominé les palmarès de la musique, a vendu des tournées mondiales et des concerts dans les stades, et a été présenté par le magazine TIME même inclus dans la prestigieuse liste des personnes les plus influentes de 2019. Le groupe a également remporté d’innombrables grands prix tels que le Billboard Music Award et l’American Music Award.