BTS interprète « Le Père Noël arrive en ville » pour la première fois en tant que groupe

Le 13 novembre, l’hôte américain Ryan Seacrest a annoncé la programmation de cette année Disney Holiday Singalong—Et vos garçons préférés sont inclus!

Au grand enthousiasme des ARMYs du monde entier, BTS devrait interpréter la chanson de Noël classique «Santa Claus Is Coming To Town».

Il sera diffusé le 30 novembre le Réseau ABC.

BTS n’est certainement pas étranger à la chanson. Les ARMY peuvent se souvenir de l’heure RM et Jimin a uni ses forces pour l’exécuter à SBSde 2019 Gayo Daejun.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Les deux ont eu la chorégraphie la plus mignonne avec une petite fille chanceuse!

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Maknae Jungkook a même fait une apparition au début et à la fin de la représentation.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

Votre navigateur ne prend pas en charge la vidéo.

D’autres artistes populaires qui se joindront cette année Disney Holiday Singalong sont Katy Perry, Adam Lambert, et Michael Bublé.

Regardez la performance complète de RM et Jimin de «Santa Claus Is Coming To Town» ci-dessous.