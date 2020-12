BTS explique pourquoi il n’est pas nécessaire d’obtenir le respect du grand public en Amérique

BTS est l’un des plus grands artistes au monde en ce moment, et ils ont réalisé toutes sortes de prouesses impressionnantes au cours des dernières années. Le groupe a même été comparé aux Beatles en termes de succès.

Cependant, malgré tout ce qu’ils ont accompli, il semble que BTS continue de ne pas obtenir le respect que les artistes à leur niveau obtiennent habituellement. Pourtant, le groupe reste positif. Ils expliquent même pourquoi il n’est pas si important que tout le monde aux États-Unis les aime.

BTS a souvent du mal à être reconnu par le grand public aux États-Unis

BTS a obtenu une reconnaissance internationale depuis 2017. Le groupe bat des records sur YouTube, domine les palmarès Billboard et vend des stades dans le monde entier. Cependant, beaucoup de leurs chansons ont eu du mal à être diffusées à la radio et, malgré leurs performances aux États-Unis, les remises de prix américaines ne reconnaissent pas toujours leur travail.

De plus, de nombreux organes de presse ont été critiqués pour la façon dont ils décrivent BTS. Par exemple, Time Magazine a été critiqué par les fans pour avoir déclaré que les Backstreet Boys et N * SYNC «avaient ouvert la voie» au succès de BTS, sapant apparemment les réalisations de BTS. D’autres points de vente ont été critiqués pour ne pas avoir fait de recherche appropriée sur BTS et avoir utilisé un langage insensible pour décrire le groupe.

Les fans pensent que les artistes BTS et K-pop méritent plus de respect de la part des gens

De nombreux fans de K-pop se plaignent depuis longtemps du fait que le genre n’obtient pas assez de respect du grand public des pays occidentaux. Dans un fil Reddit, les fans ont discuté du fait que, lorsque des artistes comme BTS font de la promotion aux États-Unis, il semble que de nombreux organes de presse veuillent simplement profiter du dévouement des fans de K-pop au lieu de donner à K-pop la reconnaissance qu’elle mérite.

«Je ne pense pas que les Américains considéreront la K-pop comme des groupes de garçons / filles coréens étranges», a écrit un fan. «Ils n’atteindront jamais le respect, ils sont tous du spectacle. C’est tout. Il n’y a aucune légitimité à [their award show] nominations, ce ne sont que des votes de popularité qui s’adressent aux fans enragés afin d’obtenir des revenus publicitaires pour attirer des fans enragés vers les émissions de télévision. [It’s] pas basé sur le respect. Cela me donne la nausée.

Une autre personne a accepté, en disant: «J’espère que les groupes peuvent être considérés comme des artistes respectables en Amérique. Je sais que les BTS sont de plus en plus populaires en Amérique, mais ils sont toujours traités comme un acte étranger à la mode plutôt que comme des artistes.

BTS explique pourquoi il n’est pas important pour eux d’obtenir le respect du public américain

Alors que les fans s’inquiètent parfois de la façon dont BTS est traité par le grand public, il ne semble pas que les membres eux-mêmes s’en soucient trop.

S’adressant à Esquire, Jin dit: «Comment pouvons-nous gagner le respect de tout le monde? Je pense que c’est suffisant pour obtenir le respect des gens qui nous soutiennent. C’est pareil partout ailleurs dans le monde. Vous ne pouvez pas aimer tout le monde, et je pense que c’est suffisant pour être respecté par des gens qui vous aiment vraiment.

«Vous ne pouvez pas toujours être à l’aise, et je pense que tout cela fait partie de la vie», ajoute Suga. «Honnêtement, nous n’avons pas l’habitude d’obtenir une tonne de respect dès nos débuts. Mais je pense que cela change progressivement, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, à mesure que nous le faisons de plus en plus.