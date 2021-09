in

Enfin, le clip tant attendu entre deux des groupes les plus populaires au monde a été publié. Voyez comment les fans l’ont vécu !

Musique© Twitter @BTS_twt BTS et Coldplay ont sorti le clip vidéo de My Universe et c’est ainsi que l’ARMY a réagi sur les réseaux.

Après plusieurs semaines d’attente, depuis que le groupe de musique britannique a annoncé la collaboration, le clip vidéo de Mon univers qui a réuni Colplay et Bts. Nous sommes face à deux des groupes les plus populaires au monde, donc les millions de reproductions n’ont pas tardé, ainsi que les réactions des fans.

L’attente augmentait au fil des heures, puisque Le single a atteint la première place sur iTunes dans 90 pays la semaine dernière. et cela a eu un impact sur d’autres plateformes telles que YouTube. De plus, elle a été félicitée par NME comme « un single brillant » et Billboard l’a déclaré comme « une collaboration galactique », tandis que USA Today l’appelait « un autre succès infaillible ».

A l’origine, la chanson avait été présentée au public avec une vidéo d’animation, dans laquelle les paroles étaient lues avec des effets et des néons, au milieu d’un voyage spatial. Mais sans aucun doute, ce que tout le monde attendait, c’était le clip vidéo qui est déjà là et que vous pouvez revoir autant de fois que vous le souhaitez. Profitez-en encore une fois !

C’est le deuxième sujet présenté par Musique des Sphères, le neuvième album studio de Jeu froid, dont le lancement est prévu pour le 15 octobre de cette année. Le 7 mai, le single Higher Power est sorti, étant le premier de l’album à sortir en 2021. Les critiques ont également été positives et il a été noté pour sa « transparence émotionnelle ».

Le groupe britannique a son fandom, mais c’est difficile à comparer avec l’ARMÉE des BTS, en ne regardant que les tendances de Twitter pour le moment, où les hashtags correspondant au single arrivent en tête des classements. Ils l’ont vécu d’une manière unique, comme cela arrive souvent, et ont laissé de grandes réactions sur les réseaux.

+ Réactions pour le clip vidéo de My Universe par BTS et Coldplay

