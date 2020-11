BTS et BLACKPINK sont tous deux nominés pour la «personnalité de l’année» 2020 du magazine TIME

Magazine américain prestigieux TEMPS a révélé sa liste restreinte pour le titre de «Personnalité de l’année» de cette année, et les deux BTS et BLACKPINK sont parmi les nominés!

Chaque année, depuis 93 ans, TIME décerne à une personne (ou à un groupe de personnes, une idée ou un objet) le titre de «Personne de l’année». Selon le magazine américain, qui compte 26 millions de lecteurs, le gagnant est quelqu’un (ou quelque chose) qui a « pour le meilleur ou pour le pire… a fait le plus pour influencer les événements de l’année«. Maintenant, BTS et BLACKPINK sont en lice.

À bien des égards, cette année a été la plus importante de l’histoire de BTS malgré la pandémie de COVID-19. Le groupe a battu le record du concert en ligne le plus regardé au monde et est récemment devenu le premier groupe sud-coréen à recevoir un GRAMMY nomination. En plus de cela, ils ont pris la parole au Les Nations Unies 75e Assemblée générale sur le dépassement des luttes de la pandémie en préparation de leur dernier single «Life Goes On».

De même, BLACKPINK a également atteint de nouveaux sommets avec trois retours réussis cette année. Leurs distinctions ont déjà été reconnues par plusieurs points de vente, dont Bloomberg (qui a nommé BLACKPINK le plus grand groupe pop du monde) et Variété (qui les a nommés «Groupe de l’année»).

BTS et BLACKPINK font partie d’une liste restreinte de 80 nominés. Les travailleurs essentiels de la pandémie COVID-19 sont actuellement l’un des candidats les plus populaires. Parmi les autres favoris à gagner, citons le Dr Anthony Fauci (l’expert en maladies infectieuses qui a dirigé la réponse du gouvernement américain au COVID-19), le président élu Joe Biden, le vice-président élu Kamala Harris, les militants de Black Lives Matter et l’ancienne candidate au poste de gouverneur de Géorgie Stacey Abrams. .

L’année dernière, la personne de l’année de TIME était la militante écologiste adolescente Greta Thunberg, qui a battu Donald Trump, Nancy Pelosi, les manifestants de Hong Kong et le lanceur d’alerte dans le scandale de Trump en Ukraine.

Vous pouvez voter pour votre artiste préféré dans le sondage en ligne de TIME auprès des lecteurs. À l’heure actuelle, BTS a un taux de vote de 8% «Oui», 92% «Non». BLACKPINK a un ratio de 5% «Oui», 95% «Non». Cependant, bien que voter soit une façon amusante de montrer la faveur du public, notez que la décision de remporter la «Personne de l’année» est finalement à TIME.

En 2018, BTS a remporté le vote en ligne, mais le titre a été attribué à The Guardians, des journalistes qui ont été persécutés pour leurs reportages.