BTS est nominé pour les GRAMMY Awards 2021

le Académie d’enregistrement a annoncé les nominés pour le 2021 Grammy Awards!

Cette année, les BTS ont été nominés pour trois catégories pour leur album 2020 CARTE DE L’ÂME: 7 («Album de l’année», «Meilleur album d’ingénierie, non classique» et «Meilleur album pop vocal»). Ils ont également été nominés pour «Chanson de l’année», «Disque de l’année», «Meilleur vidéoclip» et «Meilleure performance duo / groupe pop» pour leur ÊTRE single, «Dynamite».

Au cours de leur carrière, BTS a remporté des dizaines de prix, mais les membres rêvaient d’ajouter un GRAMMY à leur salle des trophées. Avant l’annonce, les fans retenaient collectivement leur souffle et espéraient que le rêve de BTS se réalisait en 2021.

Maintenant, c’est officiel! BTS a été nominé pour «Dynamite» pour la «Meilleure performance duo / groupe pop». Il est temps de célébrer!