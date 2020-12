BTS est-il déjà allé à Disneyland ou à Walt Disney World?

Certains membres du BTS adorent les parcs d’attractions, se rendant même dans certains pendant leurs jours de congé. Ont-ils déjà été à Walt Disney World à Orlando, en Floride?

Voici ce que nous savons de l’expérience de ce groupe de garçons avec les parcs à thème américains.

En 2015, BTS est allé à un Six Flags en Amérique

Ce sont des artistes nominés aux Grammy et battant des records. En plus de jouer dans les stades et à Times Square le soir du Nouvel An, ces artistes ont même eu la chance de visiter certains parcs à thème américains. En 2015, les membres du BTS Six Flags Great America à Chicago, IL.

Lorsque les membres du BTS ont eu une journée de congé à passer en Californie en 2019, chacun d’entre eux a fait des activités différentes. RM est allé à une exposition de sculptures. Jungkook est allé voir Ariana Grande en concert. Jin, l’amateur de sensations fortes du groupe, est allé à Six Flags et a partagé des photos de son expérience avec les fans sur Twitter.

«Les parcs d’attractions américains sont amusants», a déclaré Jin sous-titré les images, dont l’un d’eux criait sur des montagnes russes et un autre posant avec le Jelly Belly Jelly Bean.

BTS est-il déjà allé à Disney World en Floride ou à Disneyland en Californie?

Quand il s’agit de visiter les parcs à thème Disney emblématiques, comme Walt Disney World à Orlando et Disneyland à Anaheim, ces artistes ne l’ont pas été. Ou du moins pas depuis leurs débuts en 2013.

Même lorsque les membres du BTS sont à l’étranger, ils ont très peu de temps pour se détendre. Des vérifications sonores aux performances, en passant par les voyages vers et depuis les villes, le groupe de garçons est constamment en mouvement.

Certains fans ont déjà des suggestions pour ces garçons lors de leur premier voyage dans les parcs Disney

Ces artistes ne se sont jamais rendus à Walt Disney World, mais cela n’empêche pas les fans de deviner quels seraient leurs parcs préférés. Certaines ARMY ont écrit sur le parc à thème qui convient à chacun des sept membres.

«Nous savons tous que Yoongi adore prendre des photos», ont-ils écrit sur le parc que Suga aimerait. «Le règne animal regorge de paysages magnifiques. Il irait probablement marcher sur les sentiers ou faire un safari tout en prenant des photos de tous les animaux intéressants et des jolis paysages qu’il voit … Il y a un Starbucks dans chaque parc, donc, bien sûr, Yoongi devrait prendre son americano glacé.

«EPCOT est évidemment connu pour tous les merveilleux aliments de différents pays», ont-ils poursuivi. «Je pense que Jin adorerait aller de pays en pays pour tout goûter tout en passant le temps de sa vie.»

